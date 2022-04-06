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Мандзин - натуралізованим біатлоністкам: Не хочу вас більше бачити на нашій землі

Сьогодні 15:53 260 0
Український біатлоніст висловився про війну в Україні
Мандзин - натуралізованим біатлоністкам: Не хочу вас більше бачити на нашій землі
#Мандзин

Джерело - Чемпіон.

Війна, яку проти нас розпочали рашисти 24 лютого зірвала з усіх маски.

Про це заявив український біатлоніст Віталій Мандзин.

"Війна, яку проти нас розпочала фашистська 🏴‍☠️ 24 лютого зірвала з усіх маски. Із усіх! Уже не одне десятиліття збірну України з біатлону, яку здебільшого фінансують податки всіх українців, переповнюють так звані "натуралізовані" спортсмени, які зараз "поїхали провідати батьків" і ніяк не проявили свого ставлення до тих звірств, за якими стоїть їхня батьківщина".

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"Я повністю підтримую слова нашого капітана та лідера чоловічої збірної Дмитра Підручного, і так само не хочу вас більше бачити на нашій землі, у країні вільних людей", - написав Мандзин.

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Допис, поширений vitalik mandzyn (@vitalik_m05)

Варто зазначити, що натуралізована росіянка висловилась про війну в Україні.

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