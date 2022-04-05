Бринзак особисто вивіз натуралізованих росіянок на територію РФ

російських біатлоністів, які виступають за збірну України, вивезли на територію РФ одразу після початку війни.

Про це розповіла українська біатлоністка Крістіна Ковальова.

"У перший день вторгнення Бринзак особисто вивіз російських спортсменів на територію РФ. Зараз пропонує їм повернутися та організовує оплачувані збори та високу заробітну плату.

Нашим же біатлоністам, які перебувають у частині (нацгвардії), пропонує зробити збори з подальшою участю у змаганнях за особистий рахунок спортсменів. Що відбувається із цим світом?

Будучи майстром спорту з біатлону, за 12 років тренувань і 4 роки в юніорській збірній, я думала, що дивуватися вже буде складно... Але ви знаходите способи!

Нехай війна покарає саме таких. Якщо росія прийшла звільнити нас – звільніть нас від таких управителів.

У частині перебуває моя близька подруга, яку на момент вторгнення завезли в Україну та кинули на західній, без будь-якої вказівки подальших дій, змушена була шукати сама, де й у кого перечекати.

Що цікаво, навіть не потрапивши додому до матері, отримала наказ від керівництва вирушити до військової частини. Цю країну точно не перемогти", – сказала Ковальова.