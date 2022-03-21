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У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів

Сьогодні 19:56 298 0
Дмитро Васильєв прокоментував дискваліфікацію російських біатлоністів
У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів
Фото - gettyimages
#IBU

Джерело - obozrevatel.com.

Олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв влаштував істерику та назвав незаконним рішення про відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань. 

Про це він заявив у коментарі ТАРС. 

"Поки питань залишається багато, треба дочекатися остаточного вирішення з боку Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), підстави відсторонювати нас немає. Інакше треба було дискваліфікувати всі країни НАТО за війни, які вони організували у XX та XXI столітті. Міжнародне право зруйновано, зараз його закони не дотримуються. Шкода, звичайно, що все відбувається так незаконно. Я б навіть сказав, що беззаконно", – сказав Васильєв.

Нагадаємо, IBU почав процедуру відсторонення росії від біатлону.

Раніше українська біатлоністка взяла до рук автомат.

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