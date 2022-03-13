Українська біатлоністка взяла до рук автомат

27-річна спортсменка є старшим лейтенантом Державної прикордонної служби України

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина вступила до лав прикордонслужби.

Про це розповіла сама біатлоністка.

27-річна спортсменка є старшим лейтенантом Державної прикордонної служби України.

"Нині Україна — це кордон між миром та війною. І я захищатиму свою країну", - розповіла Меркушина.

Меркушина за свою кар'єру двічі ставала чемпіонкою світу з літнього біатлону, стільки ж разів тріумфувала на чемпіонатах Європи, а також чотири рази здобувала нагороди на світових першостях.