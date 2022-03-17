IBU почав процедуру відсторонення росії від біатлону

Джерело - suspilne.media.
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) розпочав процедуру відсторонення біатлонних федерації росії та Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Це рішення прийняте Виконавчою Радою IBU та є наслідком попереднього рішення, згідно з яким атлети з росії та Білорусі були відсторонені від виступів у змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів.
IBU визнав, що федерації біатлону росії та Білорусі "не виконали свої гуманітарні обов'язки у дусі Конституції IBU". Обидві федерації уже повідомлені про це рішення та мають сім днів на реакцію, після чого буде прийняте остаточне рішення.
Відсторонення національних федерацій вступає в силу одразу, а його найближчий перегляд відбудеться у вересні 2022 року на Конгресі IBU.
Зважаючи на відсторонення, федерації біатлону росії та Білорусі не можуть проводити жодну офіційну міжнародну діяльність, включно з організацією тренувальних таборів та будь-яких міжнародних змагань.
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