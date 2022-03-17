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IBU почав процедуру відсторонення росії від біатлону

Сьогодні 15:25 156 0
росіяни та білоруси не можуть проводити жодну офіційну міжнародну діяльність
IBU почав процедуру відсторонення росії від біатлону
#IBU

Джерело - suspilne.media.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) розпочав процедуру відсторонення біатлонних федерації росії та Білорусі. 

Про це повідомляє пресслужба організації.

Це рішення прийняте Виконавчою Радою IBU та є наслідком попереднього рішення, згідно з яким атлети з росії та Білорусі були відсторонені від виступів у змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів.

IBU визнав, що федерації біатлону росії та Білорусі "не виконали свої гуманітарні обов'язки у дусі Конституції IBU". Обидві федерації уже повідомлені про це рішення та мають сім днів на реакцію, після чого буде прийняте остаточне рішення.

Відсторонення національних федерацій вступає в силу одразу, а його найближчий перегляд відбудеться у вересні 2022 року на Конгресі IBU.

Зважаючи на відсторонення, федерації біатлону росії та Білорусі не можуть проводити жодну офіційну міжнародну діяльність, включно з організацією тренувальних таборів та будь-яких міжнародних змагань.

Раніше українська біатлоністка взяла до рук автомат.

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