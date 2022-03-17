IBU почав процедуру відсторонення росії від біатлону

росіяни та білоруси не можуть проводити жодну офіційну міжнародну діяльність

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) розпочав процедуру відсторонення біатлонних федерації росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Це рішення прийняте Виконавчою Радою IBU та є наслідком попереднього рішення, згідно з яким атлети з росії та Білорусі були відсторонені від виступів у змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів.

IBU визнав, що федерації біатлону росії та Білорусі "не виконали свої гуманітарні обов'язки у дусі Конституції IBU". Обидві федерації уже повідомлені про це рішення та мають сім днів на реакцію, після чого буде прийняте остаточне рішення.

Відсторонення національних федерацій вступає в силу одразу, а його найближчий перегляд відбудеться у вересні 2022 року на Конгресі IBU.

Зважаючи на відсторонення, федерації біатлону росії та Білорусі не можуть проводити жодну офіційну міжнародну діяльність, включно з організацією тренувальних таборів та будь-яких міжнародних змагань.

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