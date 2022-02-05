Підручний: Шкода, що Санітра не бачить наших тренувань

Джерело - Суспільне Спорт.
Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний з Олексієм Кравченком постійно на зв'язку з Юраєм Санітрою, який перебуває на самоізоляції.
Про це заявив біатлоніст.
"Підготовка без Санітри? Працюється, звісно, не так добре, але ми з Олексієм Кравченком постійно на зв'язку: до тренування, після тренування.
Шкода, що він [Санітра] не бачить, як ми працюємо. Але зв'язок тримаємося і сподіваємося, що найближчим часом він повернеться і відновить з нами роботу", - сказав Підручний.
Раніше збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету.
Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.