Головне
Збірна України поступилася Росії в півфіналі Євро-2022
Вчора 19:39 4219 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 22:52 69570 6
Збірна України зіграє з Іспанією в матчі за третє місце на Євро-2022
Вчора 22:52 1234
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн
Вчора 22:19 3989 1
Путін - ху*ло, найкращий гол чемпіонату та нереалізований пенальті: Україна в драматичному півфіналі Євро-2022 програла Росії
Вчора 20:28 10190 1
Україна - Росія 2:3. Огляд матчу
Вчора 20:19 1014
Динамо розписало мирову з Левські в контрольному поєдинку
Вчора 17:59 411
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 17:57 36732 1
Полісся з Усиком переграло Верес на Winter Cup 2022
Вчора 17:11 779
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 5 лютого
Вчора 16:33 616
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1383
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1235
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4397
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1175
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 981

Підручний: Шкода, що Санітра не бачить наших тренувань

Сьогодні 06:48 133 0
Біатлоніст - про підготовку до першого старту без Юрая Санітри
Підручний: Шкода, що Санітра не бачить наших тренувань
#Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний з Олексієм Кравченком постійно на зв'язку з Юраєм Санітрою, який перебуває на самоізоляції.

Про це заявив біатлоніст.

"Підготовка без Санітри? Працюється, звісно, не так добре, але ми з Олексієм Кравченком постійно на зв'язку: до тренування, після тренування.

Шкода, що він [Санітра] не бачить, як ми працюємо. Але зв'язок тримаємося і сподіваємося, що найближчим часом він повернеться і відновить з нами роботу", - сказав Підручний.

Раніше збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду 30155
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 29061
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 26963
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор 36732 1
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 69570 6
Збірна України стала єдиною, яка не аплодувала виступу Кондратюка Збірна України стала єдиною, яка не аплодувала виступу Кондратюка 49037 20
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15042
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 22160
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 14012
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5402
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 69411 2
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 19406 1