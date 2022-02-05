Підручний: Шкода, що Санітра не бачить наших тренувань

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний з Олексієм Кравченком постійно на зв'язку з Юраєм Санітрою, який перебуває на самоізоляції.

Про це заявив біатлоніст.

"Підготовка без Санітри? Працюється, звісно, не так добре, але ми з Олексієм Кравченком постійно на зв'язку: до тренування, після тренування.

Шкода, що він [Санітра] не бачить, як ми працюємо. Але зв'язок тримаємося і сподіваємося, що найближчим часом він повернеться і відновить з нами роботу", - сказав Підручний.