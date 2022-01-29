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Труш та Лесюк - у ТОП-30 гонки переслідування на чемпіонаті Європи

Сьогодні 12:18 181 0
Відбувся перс'ют на першості Європи
Труш та Лесюк - у ТОП-30 гонки переслідування на чемпіонаті Європи
#Тарас Лесюк, #Віталій Труш, #Чемпіонат Європи, #збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 289 січня, відбулася гонка переслідування у рамках чемпіонату Європи в німецькому Арбері.

Україну представляли: Тарас Лесюк, Віталій Труш та Андрій Доценко.

Найкращим став Віталій Труш, який відіграв 35 позицій і фінішував 20-м. Також до ТОП-30 потрапив Тарас Лесюк, він - 22-й.

Перемогу здобув норвежець Сверре Дален Аспенс. Другим став росіянин Петро Пащенко. Трійку замкнув німець Лукас Фратшер.

Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Гонка переслідування, чоловіки
29 січня
1. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+1) 34:02,1
2. Петро Пащенко (1+2+0+2) +38,1
3. Лукас Фратцшер (1+1+4+0) +53,0
...
20. Віталій Труш (0+1+1+2) +3:27,5
22. Тарас Лесюк (0+1+1+3) +3:30,7
35. Андрій Доценко (3+1+0+2) +4:44,6

Нагадаємо, Лесюк - у ТОП-6 індивідуальної гонки.

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