Труш та Лесюк - у ТОП-30 гонки переслідування на чемпіонаті Європи

Відбувся перс'ют на першості Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 289 січня, відбулася гонка переслідування у рамках чемпіонату Європи в німецькому Арбері.

Україну представляли: Тарас Лесюк, Віталій Труш та Андрій Доценко.

Найкращим став Віталій Труш, який відіграв 35 позицій і фінішував 20-м. Також до ТОП-30 потрапив Тарас Лесюк, він - 22-й.

Перемогу здобув норвежець Сверре Дален Аспенс. Другим став росіянин Петро Пащенко. Трійку замкнув німець Лукас Фратшер.

Чемпіонат Європи

Арбер, Німеччина

Гонка переслідування, чоловіки

29 січня

1. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+1) 34:02,1

2. Петро Пащенко (1+2+0+2) +38,1

3. Лукас Фратцшер (1+1+4+0) +53,0

...

20. Віталій Труш (0+1+1+2) +3:27,5

22. Тарас Лесюк (0+1+1+3) +3:30,7

35. Андрій Доценко (3+1+0+2) +4:44,6

Нагадаємо, Лесюк - у ТОП-6 індивідуальної гонки.