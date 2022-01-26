Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 січня, з чоловічої індивідуальної гонки розпочався чемпіонат Європи в німецькому Арбері.
Україну представляли: Тарас Лесюк, Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Орлик, Андрій Доценко та Руслан Ткаленко.
Найкращим серед українців став Лесюк, який увійшов до шістки найкращих. Також до ТОП-15 потрапив Денис Насико.
Перемогу здобув норвежець Сверре Дален Аспенс, другим фінішував Антон Бабіков, трійку замкнув німець Маттіас Дорфер.
Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Індивідуальна гонка, чоловіки
26 січня
1. Сверре Дален Аспенс (0+0+0+0) 51:32,1
2. Антон Бабіков (0+0+0+0) +11,6
3. Маттіас Дорфер (0+0+0+0) +1:08,9
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6. Тарас Лесюк (0+0+1+0) +2:10,0
15. Денис Насико (0+1+0+1) +3:38,2
39. Віталий Труш (0+1+2+1) +5:35,6
40. Андрій Орлик (0+1+0+1) +5:37,0
83. Андрій Доценко (2+2+2+1) +10:28,5
86. Руслан Ткаленко (2+2+0+4) +10:54,0