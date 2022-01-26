Відбулася перша гонка чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 січня, з чоловічої індивідуальної гонки розпочався чемпіонат Європи в німецькому Арбері.

Україну представляли: Тарас Лесюк, Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Орлик, Андрій Доценко та Руслан Ткаленко.

Найкращим серед українців став Лесюк, який увійшов до шістки найкращих. Також до ТОП-15 потрапив Денис Насико.

Перемогу здобув норвежець Сверре Дален Аспенс, другим фінішував Антон Бабіков, трійку замкнув німець Маттіас Дорфер.

Чемпіонат Європи

Арбер, Німеччина

Індивідуальна гонка, чоловіки

26 січня