Українці невдало виступили в спринті на Чемпіонаті Європи

Жоден з українських спортсменів не потрапив до ТОП-40

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 січня, відбувся спринт у рамках чемпіонату Європи в німецькому Арбері.

Україну представляли: Тарас Лесюк, Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Орлик, Андрій Доценко та Руслан Ткаленко.

Найкращим став Андрій Доценко, який фінішував 41-м. Інші українці у підсумковому протоколі опинилися за межами ТОП-50.

Перемогу здобув норвежець Елренн Бьонтегор. Другим став росіянин Микита Поршнєв. Трійку замкнув німець Лукас Фратцшер.

Чемпіонат Європи

Арбер, Німеччина

Спринт, чоловіки

28 січня