Українці невдало виступили в спринті на Чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 січня, відбувся спринт у рамках чемпіонату Європи в німецькому Арбері.
Україну представляли: Тарас Лесюк, Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Орлик, Андрій Доценко та Руслан Ткаленко.
Найкращим став Андрій Доценко, який фінішував 41-м. Інші українці у підсумковому протоколі опинилися за межами ТОП-50.
Перемогу здобув норвежець Елренн Бьонтегор. Другим став росіянин Микита Поршнєв. Трійку замкнув німець Лукас Фратцшер.
Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Спринт, чоловіки
28 січня
1. Ерлен Бьонтегор (0+0) 26:39,4
2. Микита Поршнєв (0+0) +20,6
3. Лукас Фратцшер (0+1)+22,9
...
41. Андрій Доценко (1+1) +2:34,6
55. Віталій Труш (2+2) +3:00,6
56. Тарас Лесюк (2+2) +3:01,4
61. Руслан Ткаленко (3+1) +3:10,5
79. Денис Насико (2+4) +3:58,5
82. Андрій Орлик (0+4) +4:04,4
Нагадаємо, Лесюк - у ТОП-6 індивідуальної гонки.