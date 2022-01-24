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Санітра: Хороший тест перед виїздом у Пекін

Сьогодні 13:13 303 0
Юрай Санітра прокоментував виступ підопічних естафетній гонці
Санітра: Хороший тест перед виїздом у Пекін
#Кубок світу з біатлону, #Юрай Санітра, #збірна України з біатлону

Джерело - suspilne.media.

Збірна України провела хорошу естафетну гонку на Кубку світу в Антгольці.

Про це розповів головний тренер української команди Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

"Старт був хорошим тестом перед виїздом у Пекін. На мій погляд, ще є багато чого варто допрацювати, але є ще великий запас. Одинадцять додаткових патронів у стрільбі в таку погоду - це багато. Потішив Богдан Цимбал на першому етапі, показав, що може бути варіантом для олімпійскої естафети.

Дмитро Підручний у Рупольдингу мав ніякий старт, а тут, в Антгольці, біг дуже добре, програв лише чотири секунди ходом Алєксандру Логінову.

Антон Дудченко ще не такий свіжий, як би хотілось. Там ще були трошки проблеми з тим, що не мав контакту для передачі після другого кола. Був несконцентрований під час стрільби стоячи, адже він [зазвичай] закриває такі мішені без проблем.

Артем Прима вже робив, що міг. Я бачив, що він хотів ризикувати під час останньої стрільби, але не вийшло. Але, думаю, загальні результати команди в цьому сезоні в естафеті - 5-те, 6-те, 6-те і 7-ме місця - показали, що контакт є. Але треба, щоб усе підійшло в момент, коли це треба. Думаю, це тоді й станеться", - відзначив Санітра.

Раніше збірна України фінішувала шостою в естафеті.

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