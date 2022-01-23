Збірна України фінішувала шостою в естафеті у Антгольці

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбулася чоловіча естафета 4х7,5 км.

Збірну України по етапах представляли: Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима.

Цимбал та Підручний впевнено пройшли свої етапи та тримали збірну у групі лідерів. Дудченко на вогневих рубежах використав чотири додаткові патрони і збірну опустив з 4-го та 7-е місце. Прима зміг рівно пройти дистанцію. Збірна України у підсумку фінішувала шостою.

Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії. Збірні Росії та Німеччини відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу

Сьомий етап, Антгольц

Естафета, чоловіки

23 січня

1. Норвегія (0+4) 1:12:14,7

2. Росія (1+12) +1:57,2

3. Німеччина (0+4) +2:04,4

4. Франція (0+ 7) +2:20,5

5. Канада (1+8) +2:31,5

6. Україна (0+11) +2:38,7

Нагадаємо українки поза межами ТОП-10 на естафеті в Антгольці.