Джерело - Чемпіон.
В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбулася жіноча естафета.
Україну представляли: Валентина Семеренко - Дар'я Блашко - Анастасія Меркушина - Олена Білосюк. У підсумку український квартет фінішував на 11-у місці з одним колом штрафу.
Перемогу здобула збірна Норвегії, другими на фініш прийшли росіянки, трійку замкнула команда Франції.
Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Естафета, жінки
22 січня
1. Норвегія (1+10) 1:12:54,1
2. Росія (3+12) +24,6
3. Франція (0+13) +32,6
4. Італія (0+13) +32,6
5. США (0+13) +50,1
6. Чехія (0+8) +59,8
...
11. Україна (1+10) +1:50,9
Нагадаємо, збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету.