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Українки поза межами ТОП-10 на естафеті в Антгольці

Сьогодні 17:14 341 0
Український квартет фінішував на 11-у місці
Українки поза межами ТОП-10 на естафеті в Антгольці
#Анастасія Меркушина, #Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #естафета, #Кубок світу з біатлону, #Валентина Семеренко, #збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбулася жіноча естафета.

Україну представляли: Валентина Семеренко - Дар'я Блашко - Анастасія Меркушина - Олена Білосюк. У підсумку український квартет фінішував на 11-у місці з одним колом штрафу.

Перемогу здобула збірна Норвегії, другими на фініш прийшли росіянки, трійку замкнула команда Франції.

Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Естафета, жінки
22 січня
1. Норвегія (1+10) 1:12:54,1
2. Росія (3+12) +24,6
3. Франція (0+13) +32,6
4. Італія (0+13) +32,6
5. США (0+13) +50,1
6. Чехія (0+8) +59,8
...
11. Україна (1+10) +1:50,9

Нагадаємо, збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету.

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