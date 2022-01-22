Український квартет фінішував на 11-у місці

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбулася жіноча естафета.

Україну представляли: Валентина Семеренко - Дар'я Блашко - Анастасія Меркушина - Олена Білосюк. У підсумку український квартет фінішував на 11-у місці з одним колом штрафу.

Перемогу здобула збірна Норвегії, другими на фініш прийшли росіянки, трійку замкнула команда Франції.

Кубок світу

Сьомий етап, Антгольц

Естафета, жінки

22 січня