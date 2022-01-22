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Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету

Сьогодні 13:27 341 0
Став відомий склад на естафету
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету
Фото - gettyimages
#Кубок світу з біатлону, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Юрай Санітра, #збірна України з біатлону

Джерело - suspilne.media.

У неділю, 23 січня, в рамках 7-го етапу Кубку світу в італійському Антгольці відбудеться чоловіча естафета.

Про це повідомив тренер команди Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

Збірна України заздалегідь визначилася зі складом на естафетну гонку - четвірка біатлоністів, що стартуватимуть, залишилася незмінною. Але уперше в сезоні є зміни за розстановкою по етапах. 

Склад України на чоловічу естафету

Цимбал - Підручний - Дудченко - Прима

Це уперше Україна змагатиметься саме у такій розстановці біатлоністів в естафеті, причому не лише в сезоні, але й загалом. Водночас у такому складі ця естафетна четвірка проведе п'яту спільну гонку

Нагадаємо, визначився склад збірної України на Олімпіаду в Пекіні.

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