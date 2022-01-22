Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету

Джерело - suspilne.media.
У неділю, 23 січня, в рамках 7-го етапу Кубку світу в італійському Антгольці відбудеться чоловіча естафета.
Про це повідомив тренер команди Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.
Збірна України заздалегідь визначилася зі складом на естафетну гонку - четвірка біатлоністів, що стартуватимуть, залишилася незмінною. Але уперше в сезоні є зміни за розстановкою по етапах.
Склад України на чоловічу естафету
Цимбал - Підручний - Дудченко - Прима
Це уперше Україна змагатиметься саме у такій розстановці біатлоністів в естафеті, причому не лише в сезоні, але й загалом. Водночас у такому складі ця естафетна четвірка проведе п'яту спільну гонку
Нагадаємо, визначився склад збірної України на Олімпіаду в Пекіні.