Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету

Став відомий склад на естафету

У неділю, 23 січня, в рамках 7-го етапу Кубку світу в італійському Антгольці відбудеться чоловіча естафета.

Про це повідомив тренер команди Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

Збірна України заздалегідь визначилася зі складом на естафетну гонку - четвірка біатлоністів, що стартуватимуть, залишилася незмінною. Але уперше в сезоні є зміни за розстановкою по етапах.

Склад України на чоловічу естафету

Цимбал - Підручний - Дудченко - Прима

Це уперше Україна змагатиметься саме у такій розстановці біатлоністів в естафеті, причому не лише в сезоні, але й загалом. Водночас у такому складі ця естафетна четвірка проведе п'яту спільну гонку

Нагадаємо, визначився склад збірної України на Олімпіаду в Пекіні.