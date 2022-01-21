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Петренко та Меркушина - у ТОП-40 індивідуальної гонки в Антгольці

Сьогодні 16:54 246 0
Юлія Джима фінішувала 80-ю з 7 промахами
Петренко та Меркушина - у ТОП-40 індивідуальної гонки в Антгольці
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Кубок світу з біатлону, #Ірина Петренко, #збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбулася жіноча індивідуальна гонка.

У гонці взяли участь троє українок: Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.

Петренко та Меркушина увійшли у ТОП-40 посівши 32-е та 37-е місце відповідно. Юлія Джима з 7 промахами посіла аж 80-у позицію

Перемогу здобула француженка Жустін Брезаз-Буше, її співвітчизниця Жулья Сімон стала другою. Шведка Мона Брорссон замкнула трійку.

Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Індивідуальна гонка, жінки
21 січня
1. Жустін Брезаз-Буше (0+0+1+0) 42:20,6
2. Жюлья Сімон (0+0+1+1) +51,1
3. Мона Брорссон (0+0+1+1) +1:37,2
...
32. Ірина Петренко (1+1+0+0) +4:46,0
37. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +4:59,0
80. Юлія Джима (0+2+2+3) +8:26,1

Нагадаємо українці провалили індивідуальну гонку.

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