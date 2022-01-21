Петренко та Меркушина - у ТОП-40 індивідуальної гонки в Антгольці

Джерело - Чемпіон.
В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбулася жіноча індивідуальна гонка.
У гонці взяли участь троє українок: Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.
Петренко та Меркушина увійшли у ТОП-40 посівши 32-е та 37-е місце відповідно. Юлія Джима з 7 промахами посіла аж 80-у позицію
Перемогу здобула француженка Жустін Брезаз-Буше, її співвітчизниця Жулья Сімон стала другою. Шведка Мона Брорссон замкнула трійку.
Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Індивідуальна гонка, жінки
21 січня
1. Жустін Брезаз-Буше (0+0+1+0) 42:20,6
2. Жюлья Сімон (0+0+1+1) +51,1
3. Мона Брорссон (0+0+1+1) +1:37,2
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32. Ірина Петренко (1+1+0+0) +4:46,0
37. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +4:59,0
80. Юлія Джима (0+2+2+3) +8:26,1
Нагадаємо українці провалили індивідуальну гонку.