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Чоловіча індивідуальна гонка в Антгольці: відеоогляд

Сьогодні 10:18 95 0
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Чоловіча індивідуальна гонка в Антгольці: відеоогляд
#Антон Дудченко, #Артем Прима, #Тарас Лесюк, #Артем Тищенко, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Індивідуальна гонка, чоловіки
20 січня

1. Антон Бабіков (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тар'єй Бе (0+0+0+2) +9,7

3. Саїд Карімулла Халілі (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цимбал (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7

Нагадаємо українці не вдало провели гонку переслідування в Рупольдінгу.

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