Чоловіча індивідуальна гонка в Антгольці: відеоогляд

Джерело - Чемпіон.
В італійському Антгольці на 7-му етапі Кубку світу відбулася чоловіча індивідуальна гонка.
Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Індивідуальна гонка, чоловіки
20 січня
1. Антон Бабіков (0+0+0+0) 49:46,8
2. Тар'єй Бе (0+0+0+2) +9,7
3. Саїд Карімулла Халілі (0+0+1+0) +48,5
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47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5
55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3
62. Богдан Цимбал (1+2+2+0) +7:05,8
64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8
91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7
Нагадаємо українці не вдало провели гонку переслідування в Рупольдінгу.