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Джима фінішувала у ТОП-25 персьюту у Рупольдінгу

Сьогодні 14:19 50 0
Джима та Петренко покращили свої позиції у порівнянні зі спринтом
Джима фінішувала у ТОП-25 персьюту у Рупольдінгу
#Юлія Джима, #Ірина Петренко

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдінгу на 6-му етапі Кубку світу відбулася жіноча гонка переслідування.

До гонки переслідування за наслідками спринту пробилися три українки - Юлія Джима (37-а позиція), Ірина Петренко (41) та Валя Семеренко (47). Їх позиції не були високими і основним завданням було потрапити до очкової зони у гонці. Але на гонку вийшли лише дві українки. Семеренко пропустила гонку, адже нині планомірно готується до виступу на Олімпіаді у Пекіні. 

Джима та Петренко покращили свої позиції. Джима фінішувала 24-ою, Петренко - 33-ою.

Перемогу у гонці здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. Шведки Ельвіра та Ганна Еберг відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу
Шостий етап, Рупольдінг
Гонка переслідування, жінки
16 січня

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+0+0+0) 30:55,0

2. Ельвіра Карін Еберг (1+1+0+0) +20,8

3. Ганна Еберг (0+0+0+1) +32,4

...

24. Юлія Джима (1+1+0+1) +2:37,3

33. Ірина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7

DNS. Валя Семеренко

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