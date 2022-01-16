Чоловіча естафета у Рупольдінгу: відеоогляд гонки

Джерело - Чемпіон.
На шостому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдінгу відбулась чоловіча естафета.
Перемогу у гонці здобули біатлоністи збірної Росії, які виграли боротьбу у команди Німеччини. Третьою прийшла збірна Білорусі.
Кубок світу - Шостий етап
Рупольдінг, Німеччина
Естафета, Чоловіки
15 січня
1. Росія (0+4) 1:11:06.1
2. Німеччина (0+2) +7.0
3. Білорусь (0+6) +23.0
4. Італія (0+5) +53.7
5. Франція (1+10) +1:15.0
6. Україна (0+6) +1:44.9
Нагадаємо жіноча збірна України - у ТОП-10 естафети.