Чоловіча естафета у Рупольдінгу: відеоогляд гонки

Збірна України фінішувала шостою

Джерело - Чемпіон.

На шостому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдінгу відбулась чоловіча естафета.

Перемогу у гонці здобули біатлоністи збірної Росії, які виграли боротьбу у команди Німеччини. Третьою прийшла збірна Білорусі.

Кубок світу - Шостий етап

Рупольдінг, Німеччина

Естафета, Чоловіки

15 січня

1. Росія (0+4) 1:11:06.1

2. Німеччина (0+2) +7.0

3. Білорусь (0+6) +23.0

4. Італія (0+5) +53.7

5. Франція (1+10) +1:15.0

6. Україна (0+6) +1:44.9

Нагадаємо жіноча збірна України - у ТОП-10 естафети.