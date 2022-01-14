Жіноча збірна України - у ТОП-10 естафети в Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.
На шостому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета.
Збірну України у гонці представляли: Ірина Петренко - Юлія Джима - Валентина Семеренко - Анастасія Меркушина. Українки фінішували 9-ми з відставанням у 2 хвилини 41 секунда.
Перемогу здобула четвірка з Франції, другими стали шведки, трійку замкнула команда Росії.
Кубок світу - Шостий етап
Рупольдинг, Німеччина
Естафета, жінки
14 січня
1. Франція (0+4) 1:10:50,0
2. Швеція (0+2) +35,1
3. Росія (0+6) +1:12,2
4. Німеччина (1+5) +1:26,6
5. Білорусь (1+7) +1:27,8
6. Італія (0+7) +1:28,4
...
9. Україна (0+6) +2:41,2
Нагадаємо, Журавок - у ТОП-20 спринту Кубка IBU.