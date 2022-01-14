Жіноча збірна України - у ТОП-10 естафети в Рупольдингу

Збірна Франції тріумфувала в естафеті

Джерело - Чемпіон.

На шостому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета.

Збірну України у гонці представляли: Ірина Петренко - Юлія Джима - Валентина Семеренко - Анастасія Меркушина. Українки фінішували 9-ми з відставанням у 2 хвилини 41 секунда.

Перемогу здобула четвірка з Франції, другими стали шведки, трійку замкнула команда Росії.

Кубок світу - Шостий етап

Рупольдинг, Німеччина

Естафета, жінки

14 січня