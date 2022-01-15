Санітра: Шосте місце - показник рівня збірної України

Збірній України з біатлону потрібно покращувати свої результати.

Про це розповів головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра в коментарі Суспільне спорт.

"Перші два етапи, і Прима, і Підручний відпрацювали добре. Немає чого додати: і на трасі виглядали досить добре, Підручний показав другий час за швидкістю. Сьогодні був не день Цимбала, він відбіг не так, як у спринті. Особливо мав проблеми на останньому колі, де програв дуже багато. Дудченку вже на фініші без контакту було важко бігти.

Гадаю, що на цей час шоста позиція - показник нашого рівня. Треба нам ще щось допрацювати, розраховувати, що буде наш день. Добре стріляти, швидко бігти, тому якщо хочемо дивитися на вищі позиції, треба бути 100% готовими", - відзначив Санітра.