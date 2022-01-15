Шевченка звільнили з Дженоа
Вчора 14:03 2754 3
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:12 4418
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 23:01 8037 2
Збірна Франції знищила Україну на чемпіонаті Європи
Вчора 20:28 1576
Шахтар оголосив про трансфер Нереса
Вчора 18:40 276
Збірна України - шоста в естафеті Кубка світу у Рупольдингу
Вчора 16:43 553
Гунько виборола першу в історії України олімпійську ліцензію в монобобі
Вчора 15:27 619
Як працюють поради букмекерів і чи варто їм довіряти
Вчора 10:08 291
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 00:15 11173
Галичанка вийшла у чвертьфінал Кубка ЄГФ
14.01.2022 20:33 1046
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Санітра: Шосте місце - показник рівня збірної України

Вчора 23:25 132 0
Головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра оцінив виступ команди в естафеті Кубка світу
Санітра: Шосте місце - показник рівня збірної України
#Антон Дудченко, #Збірна України, #Кубок світу з біатлону, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Юрай Санітра, #Богдан Цимбал

Джерело - suspilne.media.

Збірній України з біатлону потрібно покращувати свої результати.

Про це розповів головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра в коментарі Суспільне спорт.

"Перші два етапи, і Прима, і Підручний відпрацювали добре. Немає чого додати: і на трасі виглядали досить добре, Підручний показав другий час за швидкістю. Сьогодні був не день Цимбала, він відбіг не так, як у спринті. Особливо мав проблеми на останньому колі, де програв дуже багато. Дудченку вже на фініші без контакту було важко бігти.

Гадаю, що на цей час шоста позиція - показник нашого рівня. Треба нам ще щось допрацювати, розраховувати, що буде наш день. Добре стріляти, швидко бігти, тому якщо хочемо дивитися на вищі позиції, треба бути 100% готовими", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, збірна України - шоста в естафеті Кубка світу у Рупольдингу.

Коментарі ()