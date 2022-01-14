Збірна України назвала склад на чоловічу естафету

Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічу естафету шостого етапу Кубка світу у німецькому Рупольдингу.

Про це повідомив головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

Склад збірної України у чоловічій естафеті не зазнає змін. На старт біатлоністи вийдуть у тому ж складі та розташуванні, що і у попередніх гонках.

Старт-лист України на чоловічу естафету: Прима - Підручний - Цимбал - Дудченко

Естафета у Рупольдингу стане третьою у сезоні 2021/22 Кубка світу. Перед цим дві естафети відбулися на етапах у Естерсунді та Гохфільцені, причому у Швеції українці фінішували на п'ятому місці.

Нагадаємо, Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу.