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Збірна України назвала склад на чоловічу естафету

Сьогодні 15:54 217 0
Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету
Збірна України назвала склад на чоловічу естафету
#біатлон, #Антон Дудченко, #естафета, #Кубок світу з біатлону, #Німеччина, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Рупольдинг, #Юрай Санітра, #Богдан Цимбал

Джерело - suspilne.media.

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічу естафету шостого етапу Кубка світу у німецькому Рупольдингу.

Про це повідомив головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

Склад збірної України у чоловічій естафеті не зазнає змін. На старт біатлоністи вийдуть у тому ж складі та розташуванні, що і у попередніх гонках.

Старт-лист України на чоловічу естафету: Прима - Підручний - Цимбал - Дудченко

Естафета у Рупольдингу стане третьою у сезоні 2021/22 Кубка світу. Перед цим дві естафети відбулися на етапах у Естерсунді та Гохфільцені, причому у Швеції українці фінішували на п'ятому місці.

Нагадаємо, Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу.

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