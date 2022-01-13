Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу

Чотири українці - у топ-30 спринту на Кубку світ

Джерело - Чемпіон.

На шостому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу відбувся чоловічий спринт.

Збірну України у гонці представляли: Антон Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал і Артем Тищенко.

Перемогу у спринті здобув біатлоніст з Франції Кентен Фійон-Має. Француз показав час 23 хвилини 23,7 секунди і не припустився жодного промаху на двох вогневих рубежах. Срібло виборов Бенедикт Долль з Німеччини (+7,2 секунди; 0 промахів), третім став білорус Антон Смольський (+32,1;).

Найкращим з українців став Дмитро Підручний, який допустив одну помилку під час другої стрільби, але зміг показати хорошу швидкість - у підсумку 7-ме місце.

За підсумком спринту до гонки переслідування відібрались одразу четверо українців - Підручний, Прима, Дудченко та Цимбал. Не зміг пройти в персьют лише Артем Тищенко.

Кубок світу - Шостий етап

Рупольдинг, Німеччина

Спринт, Чоловіки

13 січня

1. Кентен Фійон-Має (Франція, 0+0) 23:23.7 2. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0) +7.2 3. Антон Смольський (Білорусь, 0+1) +32.1 4. Вітаутас Строля (Литва, 0+0) +33.65. 5. Теро Сеппяля (Естонія, 0+0) +41.9 6. Ерік Лессер (Німеччина, 0+1) +43.3 ... 7. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +47.1 17. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +1:01.8 22. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:06.9 26. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +1:15.1 90. Артем Тищенко (Україна, 0+2)

Нагадаємо, українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу.