Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.
На шостому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу відбувся чоловічий спринт.
Збірну України у гонці представляли: Антон Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал і Артем Тищенко.
Перемогу у спринті здобув біатлоніст з Франції Кентен Фійон-Має. Француз показав час 23 хвилини 23,7 секунди і не припустився жодного промаху на двох вогневих рубежах. Срібло виборов Бенедикт Долль з Німеччини (+7,2 секунди; 0 промахів), третім став білорус Антон Смольський (+32,1;).
Найкращим з українців став Дмитро Підручний, який допустив одну помилку під час другої стрільби, але зміг показати хорошу швидкість - у підсумку 7-ме місце.
За підсумком спринту до гонки переслідування відібрались одразу четверо українців - Підручний, Прима, Дудченко та Цимбал. Не зміг пройти в персьют лише Артем Тищенко.
Нагадаємо, українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу.