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Чоловічий спринт у Рупольдінгу: відеоогляд гонки

Сьогодні 12:30 142 0
Чотири українці - у ТОП-30 спринту на Кубку світ
Чоловічий спринт у Рупольдінгу: відеоогляд гонки
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

На шостому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдінгу відбувся чоловічий спринт.

Кубок світу - Шостий етап
Рупольдінг, Німеччина
Спринт, Чоловіки
13 січня
1. Кентен Фійон-Має (Франція, 0+0) 23:23.7
2. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0) +7.2
3. Антон Смольський (Білорусь, 0+1) +32.1
4. Вітаутас Строля (Литва, 0+0) +33.65.
5. Теро Сеппяля (Естонія, 0+0) +41.9
6. Ерік Лессер (Німеччина, 0+1) +43.3
...
7. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +47.1
17. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +1:01.8
22. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:06.9
26. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +1:15.1
90. Артем Тищенко (Україна, 0+2)

Нагадаємо, українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу.

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