Чоловічий спринт у Рупольдінгу: відеоогляд гонки

Джерело - Чемпіон.
На шостому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдінгу відбувся чоловічий спринт.
Кубок світу - Шостий етап
Рупольдінг, Німеччина
Спринт, Чоловіки
13 січня
1. Кентен Фійон-Має (Франція, 0+0) 23:23.7
2. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0) +7.2
3. Антон Смольський (Білорусь, 0+1) +32.1
4. Вітаутас Строля (Литва, 0+0) +33.65.
5. Теро Сеппяля (Естонія, 0+0) +41.9
6. Ерік Лессер (Німеччина, 0+1) +43.3
...
7. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +47.1
17. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +1:01.8
22. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:06.9
26. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +1:15.1
90. Артем Тищенко (Україна, 0+2)
Нагадаємо, українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу.