Дудченко: Не впорався на стрільбі лежачи

Український біатлоніст Антон Дудченко оцінив свій виступ у спринті на етапі Кубка світу у Рупольдингу.

Про це розповів сам біатлоніст.

Антон зайняв 26 місце.

"Я задоволений тим, що сьогодні біглося легше, ніж в Оберхофі. Тут значно легша траса, але за самопочуттям сьогодні було набагато краще. Дещо не впорався на стрільбі лежачи – були слизькі килимки і після першого пострілу права рука трішки "поплила", довелося змінювати приготування до стрільби. Через це з одним промахом дещо довго перебував на рубежі. А так я задоволений тим, що вже є прогрес, якщо порівнювати з Оберхофом, тому, сподіваюсь, далі буде тільки краще.

Сьогодні була ідеальна траса, і погодні умови були чудові – зовсім не було вітру. Але навіть за самопочуттям сьогодні відучувалося краще, і це дає надії, що з кожним стартом я буду розбігатися і розбігатися", - відзначив Дудченко.