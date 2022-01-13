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Дудченко: Не впорався на стрільбі лежачи

Сьогодні 19:55 149 0
Антон Дудченко прокоментував свій результат у спринті
Дудченко: Не впорався на стрільбі лежачи
#біатлон, #Антон Дудченко, #Кубок світу з біатлону

Джерело - biathlon.com.ua.

Український біатлоніст Антон Дудченко оцінив свій виступ у спринті на етапі Кубка світу у Рупольдингу.

Про це розповів сам біатлоніст.

Антон зайняв 26 місце.

"Я задоволений тим, що сьогодні біглося легше, ніж в Оберхофі. Тут значно легша траса, але за самопочуттям сьогодні було набагато краще. Дещо не впорався на стрільбі лежачи –  були слизькі килимки і після першого пострілу права рука трішки "поплила", довелося змінювати приготування до стрільби. Через це з одним промахом дещо довго перебував на рубежі. А так я задоволений тим, що вже є прогрес, якщо порівнювати з Оберхофом, тому, сподіваюсь, далі буде тільки краще.

Сьогодні була ідеальна траса, і погодні умови були чудові – зовсім не було вітру. Але навіть за самопочуттям сьогодні відучувалося краще, і це дає надії, що з кожним стартом я буду розбігатися і розбігатися", - відзначив Дудченко.

Нагадаємо, Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу.

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