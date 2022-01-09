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Блашко - у ТОП-25 гонки переслідування в Обергофі

Сьогодні 16:42 178 0
Українки невдало виступили в перс'юті
Блашко - у ТОП-25 гонки переслідування в Обергофі
#Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбулася жінгоча гонка переслідування.

До гонки переслідування за підсумками спринту пробилися три українки - Валентина Семеренко, Дар'я Блашко та Юлія Джима.

Усі українки змогли здобути очки. Блашко стала найкращою серед наших спортсменок і посіла 22-е місце. Семеренко фінішувала 33-ю. Юлія Джима прийшла на фініш 36-ю.

Перемогу здобула норвежку Марте Олсбю Ройселанд. Другою прийшла шведська біатлоністка Ганна Еберг, замкнула трійку білоруска Дінара Алімбекова.

Кубок світу
П’ятий етап, Обергоф
Гонка переслідування, жінки
9 січня
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8
2. Ганна Еберг (0+1+0+1) +33,4
3. Дінара Алімбекова (1+0+0+1) +42,7
...
22. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +2:59,7
33. Валентина Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1
36. Юлія Джима (3+0+2+1) +4:12,6

Нагадаємо, українські біатлоністи фінішували за межами ТОП-20.

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