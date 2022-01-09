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Українські біатлоністи фінішували за межами ТОП-20 персьюту в Обергофі

Сьогодні 14:11 190 0
Українці невдало виступили у персьюті
Українські біатлоністи фінішували за межами ТОП-20 персьюту в Обергофі
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбулася чоловіча гонка переслідування.

До гонки переслідування за підсумками спринту пробилися три українці - Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Всі три українці змогли здобути очки. Цимбал фінішував 23-ім (у спринті він був 19-им). Дудченко фінішував 26-им. Підручний з шістьма промахами посів 38-е місце.

Перемогу у гонці здобув Кентен Фійон-Має з Франції. Швед Себастьян Самуельссон та норвежець Тар'єй Бо відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу
П’ятий етап, Обергоф
Гонка переслідування, чоловіки
9 січня

1. Кентен Фійон-Має (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуельсон (0+0+1+0) +9,9

3. Тар'єй Бо (0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цимбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:29,8

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