Українські біатлоністи фінішували за межами ТОП-20 персьюту в Обергофі

Українці невдало виступили у персьюті

Джерело - Чемпіон.

У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбулася чоловіча гонка переслідування.

До гонки переслідування за підсумками спринту пробилися три українці - Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Всі три українці змогли здобути очки. Цимбал фінішував 23-ім (у спринті він був 19-им). Дудченко фінішував 26-им. Підручний з шістьма промахами посів 38-е місце.

Перемогу у гонці здобув Кентен Фійон-Має з Франції. Швед Себастьян Самуельссон та норвежець Тар'єй Бо відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу

П’ятий етап, Обергоф

Гонка переслідування, чоловіки

9 січня

1. Кентен Фійон-Має (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуельсон (0+0+1+0) +9,9

3. Тар'єй Бо (0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цимбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:29,8