Семеренко увійшла у ТОП-15 спринту в Обергофі

Джерело - Чемпіон.
У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбувся жіночий спринт.
Україну представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Катерина Бех та Ольга Абрамова.
Найкращою серед українських біатлоністок стала Валентина Семеренко, яка чисто відстрілялася. У підсумку українка посіла 13-е місце.
До гонки переслідування, яка відбудеться 9 січня, з українців відібралися Юлія Джима (21) та Дар'я Блашко (31).
Перемогу у гонці здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. Друге місце розділили Анна Сола та Жулья Сімон.
Кубок світу
П’ятий етап, Обергоф
Жінки, спринт
7 січня
1. Марте Ольсбу-Рейселанн (1+0) 23:30,1
2. Ганна Сола (2+0) +7,1
2. Жюлья Сімон (0+1) +7,1
...
13. Валентина Семеренко (0+0) +46,5
21. Юлія Джима (2+1) +1:13,6
31. Дар'я Блашко (0+0) +1:23,0
85. Катерина Бех (1+3) +3:33,7
87. Ольга Абрамова (1+3) +3:41,8
Нагадаємо, Цимбал потрапив до ТОП-20 спринту в Обергофі.