Семеренко увійшла у ТОП-15 спринту в Обергофі
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Семеренко увійшла у ТОП-15 спринту в Обергофі

Сьогодні 16:48 307 0
Джима та Блашко кваліфікувалися до персmюту
Семеренко увійшла у ТОП-15 спринту в Обергофі
#Ольга Абрамова, #Катерина Бех, #Дар'я Блашко, #Юлія Джима, #Кубок світу з біатлону, #Валентина Семеренко

Джерело - Чемпіон.

У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбувся жіночий спринт.

Україну представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Катерина Бех та Ольга Абрамова.

Найкращою серед українських біатлоністок стала Валентина Семеренко, яка чисто відстрілялася. У підсумку українка посіла 13-е місце.

До гонки переслідування, яка відбудеться 9 січня, з українців відібралися Юлія Джима (21) та Дар'я Блашко (31).

Перемогу у гонці здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. Друге місце розділили Анна Сола та Жулья Сімон.

Кубок світу
П’ятий етап, Обергоф
Жінки, спринт
7 січня
1.  Марте Ольсбу-Рейселанн (1+0)  23:30,1
2.  Ганна Сола  (2+0)  +7,1
2.  Жюлья Сімон  (0+1)  +7,1
...
13.  Валентина Семеренко  (0+0)  +46,5
21.  Юлія Джима  (2+1)  +1:13,6
31.  Дар'я Блашко  (0+0)  +1:23,0
85.  Катерина Бех  (1+3)  +3:33,7
87.  Ольга Абрамова  (1+3)  +3:41,8

Нагадаємо, Цимбал потрапив до ТОП-20 спринту в Обергофі.

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