Семеренко увійшла у ТОП-15 спринту в Обергофі

Джима та Блашко кваліфікувалися до персmюту

Джерело - Чемпіон.

У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбувся жіночий спринт.

Україну представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Катерина Бех та Ольга Абрамова.

Найкращою серед українських біатлоністок стала Валентина Семеренко, яка чисто відстрілялася. У підсумку українка посіла 13-е місце.

До гонки переслідування, яка відбудеться 9 січня, з українців відібралися Юлія Джима (21) та Дар'я Блашко (31).

Перемогу у гонці здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. Друге місце розділили Анна Сола та Жулья Сімон.

Кубок світу

П’ятий етап, Обергоф

Жінки, спринт

7 січня

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (1+0) 23:30,1

2. Ганна Сола (2+0) +7,1

2. Жюлья Сімон (0+1) +7,1

...

13. Валентина Семеренко (0+0) +46,5

21. Юлія Джима (2+1) +1:13,6

31. Дар'я Блашко (0+0) +1:23,0

85. Катерина Бех (1+3) +3:33,7

87. Ольга Абрамова (1+3) +3:41,8

Нагадаємо, Цимбал потрапив до ТОП-20 спринту в Обергофі.