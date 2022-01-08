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Збірна України фінішувала у ТОП-10 змішаної естафети в Обергофі

Сьогодні 14:48 177 0
Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії
Збірна України фінішувала у ТОП-10 змішаної естафети в Обергофі
#Юлія Джима, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Валентина Семеренко

Джерело - Чемпіон.

У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбулася змішана естафета.

Збірну України представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Валя Семеренко та Юлія Джима.

Артем невдало розпочав гонку - на першому вогневому рубежі припустився трьох промахів і у гонку повернувся на останньому місці. Після другої стрільби йому вдалося покращити становище на чотири позиції. Підручний за одне коло гонки зміг збірну України підняти з 20-го на 12-е місце. Дмитро передав естафету 10-им. Семеренко на цій позиції передала естафету Джимі. Юлія Джима не змогла покращити позиції. Збірна України фінішувала 10-ою.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії. Білорусь та Франція відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу
П’ятий етап, Обергоф
Змішана естафета
8 січня

1. Норвегія (0+6) 1:28:51,4

2. Білорусь (0+5) +23,1

3. Франція (0+11) +2:01,3

4. Швеція (3+10) +2:08,4

5. Росія (0+9) +2:08,9

6. Німеччина (0+6) +2:10,7

...

10. Україна (0+12) +4:00,9

Нагадаємо, Семеренко увійшла у ТОП-15 спринту в Обергофі.

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