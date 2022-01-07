Цимбал потрапив до ТОП-20 спринту в Обергофі

Підручний та Прима не вдало відпрацювали на вогневих рубежах

Джерело - Чемпіон.

У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбувся чоловічий спринт.

Україну представляли Артем Прима, Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Найкращим серед українців став Богдан Цимбал, який з одним промахом посів 19-е місце. Не погано виступив Антон Дудченко, який став 26-им. Артем Прима і Дмитро Підручний "настріляли" по 4 промахи. Як наслідок до очкової зони не потрапили.

До гонки переслідування, яка відбудеться 9 січня, з українців відібралися Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Дмитро Підручний (посів 44-е місце). Артем Прима та Тарас Лесюк відповідно посіли 66-е та 76-е місця.

Перемогу у гонці здобув росіянин Олександр Логінов. Француз Емільєн Жаклін та норвежець Стурла Гольм Легрейд відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу

П’ятий етап, Обергоф

Чоловіки, спринт

7 січня

1. Олександр Логінов (0+1) 27:00.8

2. Емільєн Жаклін (1+1) +6,5

3. Стурла Гольм Легрейд (1+0) +15.1

……

19. Богдан Цимбал (1+0) +1:04,8

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5

44. Дмитро Підручний (3+1) +1:52,9

66. Артем Прима (2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Нагадаємо, у лідера збірної Росії виявили коронавірус перед стартом Кубка світу.