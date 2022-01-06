У лідера збірної Росії виявили коронавірус перед стартом Кубка світу

У сезоні Кубка світу з біатлону було виявлено перший випадок коронавірусу серед спортсменів

Уперше в сезоні Кубка світу з біатлону 2021/22 було зафіксовано випадок коронавірусу серед спортсменів.

У Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) повідомили, що на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі, який стартує 7 січня, було проведено вже 250 ПЛР-тестів. Серед них виявили один позитивний: у члена збірної Росії.

"Один спортсмен з команди Росії здав позитивний тест і був ізольований", – йдеться в заяві.

У Союзі біатлоністів Росії вже підтвердили, що позитивний тест здав бронзовий призер чемпіонату світу-2021 у естафеті Едуард Латипов. Наразі росіянин є одним із лідерів сезону та входить до топ-5 загального заліку Кубка світу.

У цьому сезоні Латипов чотири рази піднімався на п'єдестал Кубка світу, зокрема був другим у спринті й гонці переслідування на попередньому етапі у французькому Ансі.