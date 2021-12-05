Темінь в очах та несподіваний лідер сезону: підсумки 2-го етапу Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Другий етап біатлонного Кубка світу пройшов у морозному шведському Естерсунді. Останніми роками біатлоністи трохи відвикли від холодів до -15 градусів під час етапів, тож довелося пристосовуватися. Хтось стартував із грілками під пахвами, чоловіки досхочу наекспериментувалися з утепленням особливо важливих для них органів.

Програма етапу була доволі насиченою. На спортсменів чекали спринти, гонки переслідування та естафети, причому останні два види програми у чоловіків та жінок проходили у зворотному порядку.

Спринт. Жінки

Основні претендентки на високі місця стартували у першій групі спортсменок. Варто відзначити перший стартовий номер найшвидшої у грудні біатлоністки Ельвіри Еберг. Вона задала темп усьому пелотону, при цьому двічі помилившись на стрільбі. Але неймовірна швидкість Ельвіри (20 секунд переваги на лижні над найближчою суперницею) привела її на підсумкове друге місце. Перемогу за таких умов могла здобути тільки біатлоністка з чистою стрільбою і хорошим ходом. Тріумфаторкою стала Ліза Тереза Хаузер. Доволі несподівано, адже тиждень тому обома головними біатлонними складовими австрійка похвалитися не могла. Продовжили стабільно успішні виступи білоруски. Дінара Алімбекова та Анна Сола знов розмістилися поруч у протоколі, тільки зробили крок на рядок вище. Тепер вони посіли 3-4 місця, а Сола випередила партнерку по команді, навіть незважаючи на один промах.

З тріском провалилися норвежки. Якщо проблеми головної фаворитки сезону Тіріль Екгофф є очевидно системними, і з двома хибами вона не потрапила навіть до топ-30, то Марте Ройселанд стала 12-ю після бронзи на попередньому етапі. А більше топових біатлоністок у жіночій збірній Норвегії немає. Відзначати ж потрібно француженок та німкень. Анаїс Шевальє-Буше після подіуму минулого тижня припустилася одного промаху та все одно заїхала у квіткову церемонію, ставши 6-ю, а її молодша сестра Хлое довго вицілювала мішені на стійці, всі їх закрила і опинилася на дві позиції нижче. Аж троє представниць Німеччини закінчили гонку в топ-10. Якщо від Франциски Пройсс та Деніз Геррманн цього можна було очікувати (5-та та 9-та позиції відповідно), то 24-річна Ванесса Фогт, яка замкнула десятку, явно порадувала головного наставника німкень Геральда Геніга.

Наші

У збірній України перед другим шведським етапом відбулися заміни. Замість Катерини Бех та Ірини Петренко на Кубок світу була викликана Дар’я Блашко, яка у двох спринтах на Кубку IBU завоювала дві бронзи. Прогнозовано особливого успіху перестановки у команді не принесли, адже за швидкістю конкурувати з провідними біатлоністками світу наразі здатна тільки Юлія Джима. З одним промахом вона програла хвилину Хаузер і стала 19-ю. Крім неї, до очкової зони не потрапив ніхто. Відстрілятися на нуль також жодній українці не вдалося. Блашко з одним промахом 49-а, Валя Семеренко з одним – 60-а, Олена Білосюк з двома – 66-а, Віта Семеренко з одним – 77-а.

Спринт. Чоловіки

Чоловічий спринт за подіями трохи нагадував жіночу гонку. Перший стартовий номер також дістався дуже швидкому біатлоністу – Емільєну Жаклену. І так само, як у жінок, людина з цифрою 1 на грудях посіла друге підсумкове місце. Але відмінності були. Жаклен припустився на один промах менше за Ельвіру Еберг, і не він був найшвидшим на трасі. Бо швед Себастьян Самуельссон створив щось неймовірне, особливо на останньому колі, на якому він привіз Жаклену аж 15 секунд із загальної переваги у 18. Третім став співвітчизник Емільєна Кантен Фійон Майє, який на фінішному відрізку випередив росіянина Едуарда Латипова. Цікаво, що всі призери завершили гонку з одним промахом.

В усіх трьох перших гонках сезону четверо норвежців потрапляють до топ-10. Цього разу, правда, до подіуму ніхто з них не дістався, а найкращим у команді став Ветле-Шостад Крістіансен, який посів п’яту позицію. Знову не вразив триразовий володар ВКГ Йоханнес Тінгнес Бьо. З одною незакритою мішенню він став лише 9-м, а за чистою швидкістю посів лише 10-е місце.

Наші

У складі української чоловічої команди, як і у жінок, сталися зміни. Від коронавірусу оговталися Артем Прима та Тарас Лесюк, тому Денис Насико та Андрій Доценко відправилися на Кубок IBU. Зрозуміло, що хвороба та пауза в тренуваннях не могли не позначитися на виступах наших хлопців. Прима з одним промахом посів 76-у позицію, не потрапивши до 60 майбутніх учасників персьюту, а Лесюк із такою ж точністю стрільби розділив 93-є місце з ще одним українцем Богданом Цимбалом. У Богдана, щоправда, на дві хиби більше.

Єдиним, хто здобув залікові очки, став капітан Дмитро Підручний. З одним промахом він став 23-м. При цьому ходом він виглядав трохи краще, ніж на минулому етапі, але все ж за цим показником знову поступився секундою Антону Дудченку. Правда, Антон і стріляв значно довше, і зробив на один промах більше. Тож у його активі тільки 44-е місце.

Гонка переслідування. Жінки

Представниці прекрасної статі після дня відпочинку видали шикарну виставу. Ліза Тереза Хаузер, яка виграла спринт із 13-секундною перевагою і непоганою чистою швидкістю, втратила свій гандикап перед Ельвірою Еберг та Анною Солою вже за половину першого кола. Однак традиційна для австрійки надшвидка чиста стрільба разом із хибами опоненток дозволила їй після рубежу отримати цілих 25 секунд відриву від переслідувачів. Які Еберг-молодша разом з Анаїс Шевальє-Буше знову ліквідували до другої лежки. Більш того, до них почали підтягуватися Марте Ройселанд, Еберг-старша та Анаїс Бескон, які прорвалися з другого десятку стартового протоколу. Всі вони відстрілялися на нуль і пішли на дистанцію з невеликими часовими розривами.

І тут Ельвіра, мабуть, зробила критичну для себе помилку, вирішивши по повній увімкнути свою реактивну грудневу швидкість. До третього рубежу вона відірвалася від групи більш ніж на десять секунд і миттєво була покарана за це двома промахами. Молодість – вона така. Кулеметниця Хаузер блискавично розправилася зі своїми мішенями і знову отримала 20 і більше секунд переваги над усіма. Які п’ятірка переслідувачок знову з’їла до останньої стрільби. Шестеро спортсменок одночасно прийшли на останню стійку. За іронією долі, по разу схибили тільки обидві господарки траси, у підсумку пропустивши поперед себе, крім згаданої четвірки, ще й Франциску Пройсс. Питання про переможницю гонки вирішилося дуже швидко, бо проти Ройселанд у контактній боротьбі мало хто може змагатися, а ось друге місце несподівано вигризла у колишньої лижниці Шевальє-Буше її подруга по збірній Бескон. Хаузер, хоч і намагалася боротися, стала тільки четвертою. Тепер вона зможе розповідати нащадкам, як це – виграти спринт, вибити чотири нулі у персьюті і залишитися у ньому поза подіумом. Натомість Бескон ходом програла у спринті австрійці, зате у гонці переслідування з ідентичною стрільбою відіграла 53 секунди відставання і стала другою! Фантастика! За непередбачуваність ми і любимо жіночий біатлон.

Наші

З трьох українок, які кваліфікувалися до персьюту, тренерський штаб вирішив дати відпочити перед естафетою Дар’ї Блашко, яка з 49-го місця не претендувала на великі очки. А ось Валентина Семеренко з 60-ї позиції таки стартувала, що трохи натякало на недільний склад естафетної четвірки. Валя тільки перший рубіж пройшла чисто, а далі настріляла чотири кола штрафу і у підсумку стала 54-ю.

Лідер жіночої збірної Юлія Джима стартувала з хвилинним відставанням від Хаузер, і на двох лежках зробила по промаху, відкотившись з 19-го місця у середину пелотону. Але потім віднайшла свій ритм, чітко пройшла дві стійки і підвищила швидкість на дистанції. На останньому колі Юля боролася з серйозною суперницею Інгрід Тандреволд, пройшла її та у підсумку стала 14-ю. Дуже непогана гонка від нашої головної олімпійської надії.

Естафета. Чоловіки

Суботня чоловіча естафета стала поки найкращою гонкою в сезоні на Кубку світу на обидві наші збірні. Тому розповідь про українців не буду виносити окремим пунктом. На першому етапі нашу країну представляв Артем Прима, який тільки відновився після ковіду. Тим не менше, зовсім уже багато по дистанції він не програвав (27 секунд відставання від лідера), а стріляв узагалі ідеально, передавши естафету сьомим. Вперед же вирвалася збірна Норвегії , на яку не вплинула заміна перед гонкою Стурли Легрейда на відкриття перших етапів Сіверта Гутторма Баккена. Всі фаворити трималися попереду, окрім шведів, у яких вчергове перший етап завалив Пеппе Фемлінг. Ще їхнє щастя, що на стрільбі лежачи він настріляв тільки одне коло (минулого сезону бувало й більше), і півтори хвилини відставання після першого етапу більш стабільні партнери по команді змогли конвертувати у підсумкове сьоме місце.

Другий етап став бенефісом Дмитра Підручного. Наш капітан був абсолютно кращим на своєму відрізку, привізши по 25-30 секунд усім конкурентам, серед яких виділялися Тар’єй Бьо та Емільєн Жаклен. І якщо чистим ходом він ще програв дві секунди росіянину Серохвостову, дебют якого у збірній наших північних немиролюбних сусідів вийшов напрочуд вдалим, то на рубежі суперників у Дмитра не було зовсім. Лідирували після другого етапу норвежці, Україна з абсолютно чистою стрільбою відставала тільки на 4 секунди, і третіми йшли росіяни. Правда, в інтервалі хвилини знаходилися аж 10 команд. Тому вся боротьба була попереду, особливо зважаючи на наявність двох менш досвідчених українців на етапах, що залишилися.

Побоювання не були марними. Богдан Цимбал якісно провів першу половину третього етапу. Він не став змагатися у швидкості з Йоганнесом Бьо, але й не програвав забагато, до того ж швидко та точно відстрілявся на лежці. Та все ж на стійці Цимбал не витримав, заробивши штрафне коло. Все, на що вистачило Богдана – це зачепитися за німця Долля та італійця Хофера і не відпустити до передачі естафети. Стало зрозуміло, що Україна поведе боротьбу за 4-6 місця. Лідирувати ж продовжували норвежці, у 20-ти секундах знаходилися росіяни, у 50-ти – французи.

Наш фінішер Антон Дудченко теж виглядав цілком конкурентоспроможним у протистоянні з серйозними суперниками. Щоправда, втримати німця Наврата йому не вдалося – той стріляв точніше – а ось у очній перестрілці з наддосвідченим Домініком Віндішем Антон вийшов переможцем і спокійно довів гонку до фінішу на високому п’ятому місці. Це з колом штрафу Цимбала та неоптимальною формою Прими. Тож можливості для прогресу ще є. Варто відзначити, що після двох етапів у Кубку націй чоловіча збірна, незважаючи на усі проблеми, знаходиться на шостій позиції. Респект Юраю Санітрі. І відзначимо роботу сервіс-бригади, адже лижі у наших біатлоністів котили дуже здорово.

Володарі призових місць в естафеті визначалися на останньому вогневому рубежі. Ветле-Шостад Крістіансен мав запас у півтора десятка секунд перед Едуардом Латиповим, але припустився двох промахів і змушений був брати додаткові патрони, що росіянин, звичайно, бачив при підготовці до стрільби. Привид можливої перемоги так подіяв на Латипова, що той дострілявся до штрафного кола і пропустив на друге місце французів. Кантен Фійон Майє із радістю скористався подарунком від суперника. Росіяни стали третіми.

Естафета. Жінки

У жіночій естафеті основні події почали розгортатися на другому етапі при стрільбі стоячи. До того моменту основні фаворити трималися попереду більш-менш поруч, чому сприяла майже повна відсутність вітру. А ось на четвертій стрільбі у гонці дмухнув поривчастий вітерець, і не всі з ним впоралися. Тіріль Екгофф настріляла коло штрафу. Те ж саме зробила ніби записна снайперка Доротея Вірер, в результаті чого збірна Італії відкотилася на сьоме місце. Цікаво, що за два наступні етапи маловідомі та недосвідчені Самуела Комола та Мікела Каррара змогли не тільки не погіршити становище італійок, а навіть у підсумку фінішувати шостими. І нарешті, Мона Брурссон відправилася на цілих додаткових 300 метрів, відкинувши шведок аж на 9-ту позицію. Ідеально ж стійку пройшли Анаїс Шевальє-Буше та Дінара Алімбекова. Відповідно, і відірвалися збірні Франції та Білорусі від німкень на 46 секунд.

На третьому етапі Жюлья Сімон прогнозовано розібралася з Єленою Кручінкіною, привізши тій хвилину. А ось позаду них рвала і метала Ельвіра Еберг. За 6 кілометрів вона привезла чистим ходом усім від 50 секунд і більше! І хоч її стрільба була знову не ідеальною, але гіпершвидкість допомогла підняти господарок етапу одразу на третє місце. Ані Інгрід Тандреволд, ані, тим більше, Яніна Геттіг не в змозі були стримати шведську ракету.

Останній відрізок перетворився на легку прогулянку для Жустін Бреза. Француженка спокійно довела гонку до перемоги для своєї команди. Не настільки райдужно, та все ж без особливої інтриги Анна Сола втримала сенсаційне друге місце для білорусок. За бронзу ж розгорнулася боротьба між Ханною Еберг та Марте Ройселанд. Останній вогневий рубіж не вирішив питань, тому розборка була відкладена на останнє коло, а невдовзі й на останні метри дистанції. Фінішний спринт на радість місцевим фанатам виграла Еберг. Норвегія четверта, Німеччина п’ята.

Наші

Жіноча збірна України вчергове провалилася. Те, що гонка у наших дівчат не складеться, стало зрозуміло вже по першому етапу, коли Анастасія Меркушина вже на першому колі ледь витримувала швидкість пелотону. І хоч стрільба була звично швидкою та якісною (лише 1 додатковий патрон), але ходом Настя програвала трамвайну зупинку, привізши відставання у хвилину двадцять секунд за 6 кілометрів і вісімнадцяте місце на етапі. Після гонки вона заявила, що не було сил, в очах темніло, і пояснення жахливому початку сезону в неї немає. Питань виникає два: навіщо в такому стані виходити на трасу та підводити команду, і як вона готується у міжсезоння зі своїм батьком? Причому останнє хочеться запитати вже не перший рік.

Юлія Джима після енерговитратного персьюту на другому етапі була не настільки швидкою, як ми звикли, а ще й невлучно стріляла, використавши п’ять додаткових патронів. Нашому лідеру вдалося відіграти лише три позиції. Дар’я Блашко теж була непереконливою ходом, особливо на останньому колі, і закрила 10 мішеней тільки за 14 пострілів, передавши естафету 14-ю.

Наш капітан, Олена Білосюк, зробила максимум, на що здатна у нинішньому доволі розібраному стані. Їй вдалося відстрілятися з 11-ти, і підняти команду на десяте місце, яке жіноча збірна і займає після двох етапів у Кубку націй. Ситуація нині ще гірша, ніж у минулому олімпійському сезоні, за підсумками якого Урош Велепець вперше втратив роботу у нинішній жіночій збірній.

Гонка переслідування. Чоловіки

Чоловічий персьют ще до старту поніс серйозну втрату, адже через застуду не стартував із свого шостого місця після спринту Стурла Легрейд. Щодо самої гонки, то вже після першого ж вогневого рубежу боротьба почалася фактично з нуля. Переможець спринту швед Самуельссон припустився одного промаху, тож його наздогнали француз Жаклен, росіянин Латипов та норвежець Крістіансен. А ось бронзовий призер спринтерських перегонів Кантен Фійон Майє схибив одразу двічі і випав з боротьби за високі місця. Другу стрільбу лідируюча четвірка пройшла чисто за винятком шведа (Самуельссон стабільно на кожному рубежі не закривав по одній мішені), а трохи вперед за рахунок швидкої стрільби вирвався Жаклен. Втім, на першій стійці він припустився двох промахів, як і Латипов, який випав з боротьби остаточно, і четвірка перетворилася на трійку.

На фінальну стрільбу Жаклен, Самуельссон та Крістіансен прийшли одночасно і єдиним, хто завершив її чисто, став норвежець. Після чого він легко втримав свою перевагу та виграв гонку. Перемога у персьюті, до речі, дозволила Крістіансену очолити загальний залік Кубка світу. За друге місце в гонці швед та француз влаштували спринтерську розбірку, в якій переміг Самуельссон, ще раз підкресливши фантастичну лижну готовність своєї збірної на домашньому етапі.

Варто відзначити, що наступні місця посіли Міхал Крчмар та Теро Сеппяля, які завершили спринт у середині другої десятки, а за ними фінішували Симон Едер та Томмазо Джакомел, які взагалі стартували з 27-го та 26-го місця відповідно. Де ж визнані фаворити, спитаєте ви? Йоганнес Тінгнес Бьо, наприклад, став восьмим, стартувавши дев’ятим. А все тому, що великих розривів ходом між біатлоністами не було, і багато що вирішувалося саме на стрільбі.

Наші

Українці у гонці не виглядали статистами. Дмитро Підручний, стартувавши 24-м, провів дві ідеальні лежки і на екваторі гонки був навіть 10-м. На жаль, після вчорашньої блискучої естафети сил на другу половину гонки йому не вистачило. По два промахи на стійках і посередній лижний хід привели нашого капітана на 32-й рядок фінішного протоколу.

Зате залишилися сили у Антона Дудченка. Він переконливо виглядав на дистанції (18-й хід серед усіх учасників) та влучно стріляв (1 промах). Тому в результаті 44-те стартове місце обміняв на 19-те підсумкове, ставши автором одного з найбільших підйомів у гонці. Прогрес 25-річного спортсмена видно вже неозброєним оком.

Біатлонний кубок світу тепер переїжджає до австрійського Гогфільцена, де наступного тижня ми побачимо рівно ту ж програму, що і на другому шведському етапі: спринти, персьюти та естафети.

Фото: biathlon.com.ua