Підручний пояснив результат спринту на Кубку світу

Сильний мороз вплинуло на якість стрільби під час спринту на Кубку світу в Естерсунді.

Про це розповів український біатлоніст Дмитро Підручний.

"Так вийшло. Допустив помилку. Трохи рано, думаю, натиснув. Подивимося по аналізу, де був промах. Я відмічав на 10-11.

Чесно, сьогодні дуже холодно. На стрільбі пальці не те щоб зовсім замерзли, але відчуття було не зовсім хороше. Спусковий важко було відчувати, тому складно було контролювати постріли", - відзначив Підручний.