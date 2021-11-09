 Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок | Біатлон | Champion.com.ua
УАФ продовжила Лучі, порушивши свій статут — він мав піти ще в серпні 2021-го
Сьогодні 10:46 506 1
Школа беттінгу: Тоні Блум - найкрутіший каппер світу
Сьогодні 16:18 118
Павелко назвав завдання Ріццолі в УАФ
Сьогодні 14:10 381 1
Батько Лопеса назвав умови реваншу з Ломаченком
Сьогодні 13:40 461
Стала відома зарплата Шевченка у Дженоа
Сьогодні 09:41 1903
Світоліна пропустить підсумковий турнір WTA
Сьогодні 08:10 1147
Президент Інгульця звернувся до Денисова: Ми знайдемо куди за кордон продати телепул
Вчора 20:24 1411 1
Петраков: Петряк добре гратиме - буде у збірній України
Вчора 19:27 691
Петраков: Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається
Вчора 19:15 1124
Школа беттінгу: про мотивацію команд і окремих спортсменів
Вчора 19:10 491 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Французький баскетболіст виконав магічний асист спиною до кошика
Французький баскетболіст виконав магічний асист спиною до кошика Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:07 318
Каррі першим у сезоні набрав 50 очок
Каррі першим у сезоні набрав 50 очок Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:24 301
Білодід продемонструвала майстерність на перекладині
Білодід продемонструвала майстерність на перекладині Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:15 402
Привіт із космосу: голкіпер Ванкувера здійснив дивовижний сейв
Привіт із космосу: голкіпер Ванкувера здійснив дивовижний сейв Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:53 428
На відпочинку у Дубаї: Білодід влаштувала битву купальників
На відпочинку у Дубаї: Білодід влаштувала битву купальників Віктор Слюсаренко
Вчора 22:21 2962
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Вчора 13:10 16290 2
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа Андрій Твердохліб
Вчора 11:54 1281
Арбітр відправив у нокдаун футболіста прямо під час матчу у Франції
Арбітр відправив у нокдаун футболіста прямо під час матчу у Франції Віктор Слюсаренко
Вчора 11:04 1176
Чалханоглу потролив уболівальників Мілана після голу за Інтер у дербі
Чалханоглу потролив уболівальників Мілана після голу за Інтер у дербі Віктор Слюсаренко
Вчора 10:02 553
Капітан NaVi зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені мейджора
Капітан NaVi зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені мейджора Віктор Слюсаренко
Вчора 09:09 936
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:31 Блог 8 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу 3515
17:29 Футбол Рамос провів перше тренування після травми 37
17:16 Бокс Український чемпіон світу зацікавив професійні клуби 270
17:00 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція 114
16:59 Інше Абраменко про Росію: Я все скептично сприймаю. Не знаю, кому вірити 196 1
16:45 Футбол УПЛ визначила найкращих гравця та тренера місяця 138
16:27 Футбол Йовічевич не проти очолити російський клуб 254
16:18 Блог Школа беттінгу: Тоні Блум - найкрутіший каппер світу 118
16:11 Блог Чому варто пишатися Усиком і Ломаченком 247
16:10 Футзал Став відомий склад збірної України на матчі з Іспанією 812
15:55 Футбол Визначилась бригада арбітрів матчу Україна - Болгарія 203
15:40 Футбол Кращий за Венгера: Артета показав другий результат по перемогах в Арсеналі 266
15:26 Футбол Евра ледь не напав на Суареса у Манчестері 464
15:11 Футбол Сікан: Потрібно виграти матч проти Боснії і Герцоговини 319
15:01 Біатлон Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок 3137
14:54 Бокс Захарєєв: Відчувалася величезна відповідальність за Україну 346 1
14:44 Футбол Леоненко назвав причину поразки Динамо від Ворскли 781
14:24 Футбол Фердінанд закликав Сульшера покинути Манчестер Юнайтед 304
14:10 Футбол Павелко назвав завдання Ріццолі в УАФ 381 1
13:50 Теніс Цуренко поступилась Ван Ейтванк на турнірі в Австрії 368
13:42 Блог Збірна України представила нову форму 394
13:40 Бокс Батько Лопеса назвав умови реваншу з Ломаченком 461
13:27 Блог Пристрасть дня: відома українська спортсменка станцювала еротичний танок 833
13:26 Теніс Стаховський поступився на старті турніру у Братиславі 305
13:12 Футбол Бензема може перейти у ПСЖ 390

Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Сьогодні 15:01 3137 0
Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок
#Біатлон, #Кубок світу

Джерело - Чемпіон.

Традиційним етапом у шведському Естерсунді 27 листопада стартує Кубок світу з біатлону. Біатлоністи проведуть 9 етапів світового кубка, щоб визначити володарів Великого та Малих кришталевих глобусів. Також збірні команди поборються за першість у Кубку націй, завдяки якому визначиться квота (кількість учасників у етапі на наступний сезон від кожної країни - ред.).

Цей біатлонний сезон є особливим через те, що з 4 по 20 лютого 2022 року в Пекіні відбудуться Зимові Олімпійські ігри. Змагання на Олімпіаді до заліку Кубка світу не входитимуть.

Розклад Кубка світу

Естерсунд (Швеція) - 1-й етап (27 листопада - 5 грудня)

27 листопада

12:45 - Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

16:00 - Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

28 листопада

12:00 - Спринт, 7,5 км, жінки

14:45 - Спринт, 10 км, чоловіки

2 грудня

14:45 - Спринт, 7,5 км, жінки

17:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

4 грудня

14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:10 - Естафета, 4х7,5, чоловіки

5 грудня

13:35 - Естафета, 4х6, жінки

16:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

---------------------------------------------------------------------

Гохфільцен (Австрія) - 2-й етап (10 - 12 грудня)

10 грудня

12:25 - Спринт, 10 км, чоловіки

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

11 грудня

13:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 - Естафета, 4х6 км, жінки

12 грудня

12:45 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

15:30 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

---------------------------------------------------------------------

Аннесі (Франція) - 3-й етап (16 - 19 грудня)

16 грудня

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

17 грудня

15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки

18 грудня

14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

19 грудня

13:45 - Мас-старт, 12,5 км, жінки

15:45 - Мас-старт, 15 км, чоловіки

--------------------------------------------------------------------

Обергоф (Німеччина) - 4-й етап (6 - 9 січня)

6 січня

15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки

7 січня

15:15 - спринт, 7,5 км, жінки

8 січня

13:15 - Змішана естафета

15:45 - Одиночна змішана естафета

9 січня

13:30 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

--------------------------------------------------------------------

Рупольдінг (Німеччина) - 5-й етап (12 - 16 січня)

12 січня

15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки

13 січня

15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

14 січня

15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки

15 січня

15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

16 січня

13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

--------------------------------------------------------------------

Антхольц-Антерсельва (Італія) - 6-й етап (20 - 23 січня)

20 січня

15:15 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

21 січня

15:15 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки

22 січня

13:50 - Мас-старт, 15 км, чоловіки

16:00 - Естафета, 4х6 км, жінки

23 січня

13:15 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

16:15 - Мас-старт, 12,5 км, жінки

--------------------------------------------------------------------

Контіолагті (Фінляндія) - 7-й етап (3 - 6 березня)

3 березня

15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки

4 березня

15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

5 березня

13:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

16:00 - Спринт, 10 км, чоловіки

6 березня

13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:40 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

--------------------------------------------------------------------

Отепяя (Естонія) - 8-й етап (10 - 13 березня)

10 березня

15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

11 березня

15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки

12 березня

14:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

16:15 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

13 березня

13:30 - Змішана естафета

16:15 - Одиночна змішана естафета

--------------------------------------------------------------------

Голменколлен (Норвегія) - 9-й етап (17-20 березня)

17 березня

16:45 - Спринт, 7,5 км, жінки

18 березня

16:45 - Спринт, 10 км, чоловіки

19 березня

13:50 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

20 березня

13:50 - Мас-старт, 12,5 км, жінки

16:00 - Мас-старт, 15 км, чоловіки

Коментарі ()