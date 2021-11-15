Збірна України назвала склад на перші етапи Кубка світу

Визначився склад збірної України на перший етап Кубка світу

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець назвав склад команди на стартові етапи Кубка світу.

Про це наставник розповів у коментарі Суспільному.

На Кубку світу Україну представлять - Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

Водночас на Кубок IBU поїдуть Дар’я Блашко, Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна та Катерина Бех.

У складі ще можливі зміни за підсумками швидкісного тренування, яке збірна України проведе цього тижня.

Квота збірної України на гонки Кубка світу у сезоні 2021/2022 – п'ять спортсменок. Кубок світу стартує 27 листопада, а Кубок IBU – днем ​​раніше, 26 листопада.

Нагадаємо, три українки потрапили до ТОП-20 мас-старту.

Раніше Джима та Меркушина потрапили до ТОП-10 спринту в Шушені.