Три українки потрапили до ТОП-20 мас-старту

Тандреволл фінішувала першою у гонці

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністки продовжують підготовку до сезону, взявши участь у масовому старті у норвезькому Шушені.

Серед українок найкраще виступила Валя Семеренко, яка посіла 12-е місце. Анастасія Меркушина та Віта Семеренко відповідно посіли 14 та 17 місця.

Контрольна гонка

Масовий старт

Жінки

14 листопада

1. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (0+0+0+0) 34:18,9

2. Аніс Шевальє (0+1+0+0) +19,4

3. Кароліне Ердаль (0+0+0+0) +26,1

...

12. Валя Семеренко (0+0+0+1) +1:25,2

14. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +1:38,1

17. Віта Семеренко (0+0+1+0) +1:54,6

23. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +2:42,4

26. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +2: 53,1

27. Катерина Бех (1+0+1+1) +2:54,2

34. Олена Білосюк (2+0+0+0) +3:22,2

39. Юлія Джима (1+2+1+2) +3:49,9

52. Надія Бєлкіна (2+0+2+0) +4:45,6

DNS Ірина Петренко