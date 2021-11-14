Три українки потрапили до ТОП-20 мас-старту

Джерело - Чемпіон.
Українські біатлоністки продовжують підготовку до сезону, взявши участь у масовому старті у норвезькому Шушені.
Серед українок найкраще виступила Валя Семеренко, яка посіла 12-е місце. Анастасія Меркушина та Віта Семеренко відповідно посіли 14 та 17 місця.
1. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (0+0+0+0) 34:18,9
2. Аніс Шевальє (0+1+0+0) +19,4
3. Кароліне Ердаль (0+0+0+0) +26,1
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12. Валя Семеренко (0+0+0+1) +1:25,2
14. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +1:38,1
17. Віта Семеренко (0+0+1+0) +1:54,6
23. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +2:42,4
26. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +2: 53,1
27. Катерина Бех (1+0+1+1) +2:54,2
34. Олена Білосюк (2+0+0+0) +3:22,2
39. Юлія Джима (1+2+1+2) +3:49,9
52. Надія Бєлкіна (2+0+2+0) +4:45,6
DNS Ірина Петренко