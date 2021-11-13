Джима та Меркушина потрапили до ТОП-10 спринту в Шушені

Перемогу в спринті здобула француженка Жулья Сімон

Джерело - Чемпіон.

У норвезькому Шушені відбулося передсезонне напівофіційне тренування напередодні старту сезону.

Перемогу в спринті здобула француженка Жулья Сімон. Друге та третє місце розділили спортсменки з Норвегії Марте Олсбю Ройселанд та Тіріл Екгофф відповідно.

У складі збірної України найкращою стала Юлія Джима, яка посіла 8 місце. Також до ТОП-10 увійшла Анастасія Меркушина.

Відкриття сезону

Шушен, Норвегія

Спринт, Жінки

1. Жюлья Сімон (0+0) 21:29,4

2. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +3,6

3. Тіріл Екгофф (1+0) +21,8

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8. Юлія Джима (0+1) +1:00,2

10. Анастасія Меркушина (0+0) +1:18,1

13. Віта Семеренко (1+0) +1:38,6

14. Ірина Петренко (0+0) +1:41,6

22. Катерина Бех (0+0) +1:56,9

23. Олена Білосюк (0+1) +1:59,4

31. Ольга Абрамова (0+0) +2,16,2

34. Валя Семеренко (1+2) +2:32,1

46. Дар'я Блашко (0+1) +3:17,6

51. Надія Бєлкіна (1+2) +3:42,7

Раніше Самуельссон виграв спринт на відкритті сезону у Швеції.