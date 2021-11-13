Джима та Меркушина потрапили до ТОП-10 спринту в Шушені

Джерело - Чемпіон.
У норвезькому Шушені відбулося передсезонне напівофіційне тренування напередодні старту сезону.
Перемогу в спринті здобула француженка Жулья Сімон. Друге та третє місце розділили спортсменки з Норвегії Марте Олсбю Ройселанд та Тіріл Екгофф відповідно.
У складі збірної України найкращою стала Юлія Джима, яка посіла 8 місце. Також до ТОП-10 увійшла Анастасія Меркушина.
Відкриття сезону
Шушен, Норвегія
Спринт, Жінки
1. Жюлья Сімон (0+0) 21:29,4
2. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +3,6
3. Тіріл Екгофф (1+0) +21,8
...
8. Юлія Джима (0+1) +1:00,2
10. Анастасія Меркушина (0+0) +1:18,1
13. Віта Семеренко (1+0) +1:38,6
14. Ірина Петренко (0+0) +1:41,6
22. Катерина Бех (0+0) +1:56,9
23. Олена Білосюк (0+1) +1:59,4
31. Ольга Абрамова (0+0) +2,16,2
34. Валя Семеренко (1+2) +2:32,1
46. Дар'я Блашко (0+1) +3:17,6
51. Надія Бєлкіна (1+2) +3:42,7
Раніше Самуельссон виграв спринт на відкритті сезону у Швеції.