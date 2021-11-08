Українські біатлоністи опинились на самоізоляції в Норвегії

Джерело - biathlon.com.uа.
Чоловіча збірна України з біатлону перейшла у режим самоізоляції у норвезькому Бейтостолені.
Про це повідомляє Український біатлон.
Команді довелося перейти в режим самоізоляції. Сталося це тому, що спортсмени та тренери після приїзду до Норвегії контактували з носієм коронавірусу.
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Позитивний тест на коронавірус отримав один із представників збірної України, ім'я якого не повідомляється.
Спортсмени, які отримали негативні результати тестів, продовжують тренування в ранковий та вечірній час. Очікується, що за 7-8 днів команда повернеться до звичайного тренувального графіка.