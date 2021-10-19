Визначився транслятор біатлонного сезону в Україні

Біатлонний сезон стартує 26 листопада

Біатлонний сезон 2021/22 стартує 26 листопада з етапу Кубка світу у шведському Остерсунді.

Кубок світу складатиметься з десяти етапів та завершиться етапом у норвезькому Голменколлені 14-20 березня.

Офіційним транслятором біатлону в Україні й у сезоні 2021–2022 років стане телеканал UA:ПЕРШИЙ, який у повному обсязі транслюватиме Кубок світу, Чемпіонат Європи та юнацький Чемпіонат світу.

Цього сезону не відбудеться Чемпіонату світу з біатлону у зв'язку з проведенням зимових Олімпійських ігор у Пекіні-2022, які триватимуть з 4 по 20 лютого 2022 року