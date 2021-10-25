Санітра оцінив готовність збірної України

Біатлоністи чоловічої збірної України заключний етап підготовку до сезону проведуть в австрійському Рамзау.

Про це розповів наставник українців Юрай Санітра.

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"Ми практично закрили літню підготовку після чемпіонату України. Я дуже радий, що без спеціальної підготовки хлопці досить достойно виступили на цих змаганнях. Показали високий рівень. Не маю поганих слів ні для кого, тому в гарному настрої переїжджали на збір до австрійського Рамзау - тут починається заключний етап підготовки до старту сезону. Ми маємо всі умови, дуже хороша погода. Можемо виконувати тренувальний процес на 100%. Використовуємо можливість вже кататися на лижах, трохи менше ніж минулого року, бо ще концентруємося на тому, щоб доопрацювати фізичний стан. На цей час всі хлопці здорові", - відзначив Санітра.