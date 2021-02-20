 Биатлон ЧМ-2021. Женская эстафета смотреть онлайн 20.02.2021 | Біатлон | Champion.com.ua
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ЧС-2021. Жіноча естафета 4x6 км: ОНЛАЙН

Сьогодні 13:45 3244 1
ЧС-2021. Жіноча естафета 4x6 км: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

На позначці 20.8 км трохи відчепилася Рейселанн від Підгрушної, 5 секунд зараз українка поступається! Позаду у 9 секундах працює білоруска та полька.

Позаду йде Анна Мака у 8 секундах.

Поруч з нею йде Марте Олсбу-Рейселанн.

Підгрушна на 0 стріляє! Україна першою йде з вогневого рубежа!

Вже 7 секунд до Польщі нам залишається. Відставання до лідера скоротилося на 1.5 секунди.

Рейселанн зараз першою йде, Підгрушна поступається лідеру 28 секунд. До Польщі та Білорусі приблизно 13 секунд.

Олена Підгрушна розпочала свій етап. 23 секунди поступаємося ми лідеру!

Перша Норвегія на передачі естафети, друга Білорусь, третя Польща і четверта Україна!

На позначці 17.1 км Блашко програє вже 14 секунд Іді Лін, 4-а зараз Україна.

Наздоогнали Лін та Сола нашу спортсменку, важливо зараз не відпустити далеко суперниць!

5 секунд зараз переваги у Блашко над Солою, третьою йде Лін у 10 секундах!

Дар'я Блашко на 0 стріляє і першою йде зараз українка з вогневого рубежу!

Наздогнала Каміла Жук нашу спортсменку, зараз 4-ю йде українка.

Ганна Соло потроху наздоганая Іду Лін. Блашко також трохи скоротила відставання, вже 15 секунд до лідера в українки.

Перша зараз Лін, за нею у 8 секундах Соло, далі йде Блашко, яка поступається лідеру 17 секунд. Каміла Жук програє нашій біатлоністці 8 секнуд.

Один промах допустила Дар'я Блашко і третьою вона вийшла з вогневого рубежу.

Поруч з польською спортсменкою підходить Дар'я Блашко до першого вогневого рубежу.

На позначці 13.1км Блашко поступається лідеру 21.5 секунди.

Іда Лін зараз лідирує, другою йде Ганна Соло, третя Дар'я Блашко. Трохи розірвалася група зараз.

За збірну Українку гонку продовжить Дар'я Блашко.

Норвегія перша на передачі естафети, Білорусь друга, Україна третя, четверта Франція!

На позначці 11.1км Алімбекава та Джима трохи відірвалися від Хойніш та Шевальє. До Екхофф 25 секунд.

На позначці 10.8км в одній групі вже йде Франція, Білорусь, Польща та Україна. Відставання від Екхофф трохи більше 20 секнуд.

Програє зараз Джима лідеру 18,5 секнуд, відставання до Шевальє 6 секунд.

Юлія Джима два промахи допустила на стійці, четвертою українка вийшла зі стрільбища позаду Екхофф, Шевальє та Алімбекаву.

14 секунд програє Джима лідеру на підході до вогневого рубежу.

Лідирує зараз збірна Норвегії, Юлія Джима поступається Екхофф 12.6 секунд на позначці 8.8км.

Одну хибу допустила Юлія Джима, але швидко вона впоралася з останньою мішенню. Разом з француженкою Шевальє йде Джима позаду Тіріль Екхофф.

На підході до вогневого рубежу Україна - третя.

Тягне зараз Джима за собою групу переслідувачів. Ще секунду скоротила українка від показника лідера.

Дуже добре Джима йде по трасі, вже 3-я українка. Відставання від італійки Каррари 19.7 секунд. Другою зараз йде Тіріль Екхофф, яка вже відіграла в лідера 12 секунд.

Юлія Джима розпочала свій етап!

Україна 4-а на першій передачі естафети. Відставання від Італії 21.6 секунд.

Тримається Меркушина у групі переслідувачів, на позначці 5.1км українка йде 4-ю.

Анастасія Меркушина також на 0 відстрілялася! 5-ю вийшла українка зі стрільбища, відставання від лідера 19.7 секунд.

Відмінно відстрілялася Вітоцці і поведе вона Італію на перше місце!

До другої стрільби Меркушина підійшла з відставанням до Вітоцці 17 секнуд.

На позначці 2.8км Меркушина йде у групі переслідувачів, 13.4 секунди відставання від Вітоцці.

Ліза Вітоцці першою вийшла з вогневого рубежа, українка поступається лідеру 10 секунд.

Одну хибу допустила Меркушина на першій стрільбі, але швидко закрила мішень додатковим патроном.

Підходить до стрільби Анастасія з відставанням у 2 секунди від лідера.

Меркушина йде 12-ю на позначці 0.8км, у щільній групі йдуть спортсменки.

Жіноча естафета розпочалася!

Наша збірна розпочне гонку під 8-м стартовим номером!

На першому етапі за Україну побіжить Анастасія Меркушина, другою буде Юлія Джима, третій етап пробіжить Дар'я Блашко, а фінішувати буде як завжди Олена Підгрушна.

Раніше Самуельссон оцінив боротьбу з Україною на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Санітра вибрав несподівані розстановки збірних України на естафети.

У суботу, 20 лютого, відбудеться жіноча естафета на чемпіонаті світу. Початок о 12:45 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону.

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