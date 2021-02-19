Самуельссон оцінив боротьбу з Україною на чемпіонаті світу

Себастьян Самуельссон прокоментував боротьбу з Україною

Призер чемпіонату світу у Поклюці - шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон звернув увагу на боротьбу з Україною в змішаних естафетах на чемпіонаті світу.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Гадаю, це досить кумедно, знову боротися з Україною на останньому колі. У нас із ними незначне суперництво. Було цікаво на це подивитися. Тепер рахунок 2:0 на нашу користь", - відзначив Самуельссон.

Відзначимо, що збірна України найближчими до медалі на чемпіонаті світу у Поклюці була у змішаних естафетах. Однак, кожного разу її випередила Швеції.

Нагадаємо, збірна України зупинилася за крок від медалі на чемпіонаті світу.