Санітра вибрав несподівані розстановки збірних України на естафети

Забійниками збірних стануть Меркушина та Цимбал

Тренерський штаб збірної України на чолі з Юраєм Санітрою визначився зі складом на естафетні гонки в рамках чемпіонату світу з біатлону.

Про це повідомляє Український біатлон.

Якщо у чоловіків було прогнозовано, що п'ятим зайвим виявиться Артем Тищенко, то у жінок вибір між Анастасією Меркушиною і Валею Семеренко був зроблений на користь першої. У підсумку ми отримали трохи несподівані розстановки по етапах. В такому форматі обидві українські збірні виступатимуть вперше.

Меркушина взагалі вперше в сезоні буде бігти естафету, а у чоловіків Цимбал виступить вдруге в кар'єрі, причому йому довірили стартовий етап, а фінішувати буде Антон Дудченко.

Склади збірної України:

Жінки: Анастасія Меркушина - Юлія Джима - Дар'я Блашко - Олена Підгрушна

Чоловіки: Богдан Цимбал - Дмитро Підручний - Артем Прима - Антон Дудченко

Жіноча естафета розпочнеться о 12:45 за київським часом, чоловіча - о 16:00.

Нагадаємо, Бех завершила виступи у сезоні.