Санітра вибрав несподівані розстановки збірних України на естафети

Джерело - iSport.ua.
Тренерський штаб збірної України на чолі з Юраєм Санітрою визначився зі складом на естафетні гонки в рамках чемпіонату світу з біатлону.
Про це повідомляє Український біатлон.
Якщо у чоловіків було прогнозовано, що п'ятим зайвим виявиться Артем Тищенко, то у жінок вибір між Анастасією Меркушиною і Валею Семеренко був зроблений на користь першої. У підсумку ми отримали трохи несподівані розстановки по етапах. В такому форматі обидві українські збірні виступатимуть вперше.
Меркушина взагалі вперше в сезоні буде бігти естафету, а у чоловіків Цимбал виступить вдруге в кар'єрі, причому йому довірили стартовий етап, а фінішувати буде Антон Дудченко.
Склади збірної України:
Жінки: Анастасія Меркушина - Юлія Джима - Дар'я Блашко - Олена Підгрушна
Чоловіки: Богдан Цимбал - Дмитро Підручний - Артем Прима - Антон Дудченко
Жіноча естафета розпочнеться о 12:45 за київським часом, чоловіча - о 16:00.
Нагадаємо, Бех завершила виступи у сезоні.