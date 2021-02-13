 ЧС-2021. Жінки. Спринт 7.5 км: Як це було | Біатлон | Champion.com.ua
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ЧС-2021. Жінки. Спринт 7.5 км: Як це було

Сьогодні 16:45 3795 0
Текстова трансляція гонки на чемпіонаті світу 2021
ЧС-2021. Жінки. Спринт 7.5 км: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому наша трансляція завершується. Чекаємо на вас завтра, 14 лютого на чоловічій та жіночій гонці переслідування.

Остаточні результати жіночого спринту на чемпіонаті світу в Поклюці.

1. Тіріл Екхофф (0+0) 23:18.7
2. Анаїс Шевальє (0+1) +23.0
3. Ганна Соло (0+0) +14.4

...

11. Олена Підгрушна (1+0) +1:05.4
14. Дар'я Блашко (1+0) +1:12.2
37. Юлія Джима (1+2) +1:58.4
50. Валентина Семеренко (1+2) +2:24.7

Дар'я Блашко фінішувала на 14-й позиції! Трохи здала на останньому відрізку, але це фантастичний результат для 25-річної українки.

На позначці 6.6км Блашко 12-а. Трохи менше секунди до 11-го місця Дар'ї.

На позначці 5.8км Блашко вже 11-а! Відставання від Екхофф 57.3 секунди.

Проте у цій групі дуже велика щілність. А також варто зазначити, що Олена Підгрушна, яка програє 11 секунд Блашко на виході з другого вогневого рубежа наразі знаходиться на 11-й фінішній позиції.

16-ю вийшла вона з вогневого рубежа. 55 секунд відставання від лідера.

Дар'я Блашко чисто відстрілялася на стійці! Українка буде претендувати на досить високі місця.

Валентина Семеренко фінішувала на 41-у місці. 2 хвилини і 24.7 секунди відставання в українки.

Один промах у Дар'ї Блашко на лежці. 45.7 секунд програє українка часу лідера.

Українка після другого вогневого рубежу програє 1 хвилину і 47 секунд.

Двічі схибила Валентина Семеренко на стійці.

Юлія Джима прийшла на фініш, тим часом. Українка наразі посідає 25-е місце з відставанням в 1 хвилину і 58 секунд.

Дар'я Блашко - остання з українок, хто сьогодні вийшла на старт.

Валентина Семеренко також допустила один промах на лежці. Після виходу зі стрільбища українка програє 54 секунди.

Олена Підгрушна тим часом випала з ТОП-10 після фінішу Лізи Віттоцці. Італійка закрила усі 10 мішеней, проте програла 38 секунд ходом лідеру.

А тим часом Валентина Семеренко вийшла на старт.

Українка вийшла 25-ю зі стрільбища. Відставання від лідера 1 хвилина і 40 секунд.

Юлія Джима два промахи допустила на другому вогневому рубежі.

Француженка Анаїс Шевальє другою фінішувала, а білоруська спортсменка Ганна Сола - третя. 12 та 14.4 секунд відставання мають спортсменки відповідно.

А першою стала Тіріл Екхофф. Позаду неї йде Сола та Шевальє, проте вони вже програють приблизно 10 секунд на позначці 6.6 км.

Фінішувала Олена Підгрушна. 6-е місце в українки і відставання в 1 хвилину і 5 секунд від лідера.

Ганна Сола тим часом відстрілялася на 0 і вийшла з вогневого рубежа першою! Її перевага над Екхофф 0.4 секунди.

Юлія Джима допустила один промах на першому вогневому рубежі.

Деніс Германн вже фінішувала і наразі вона посідає перше місце.

Юлія Джима на позначці 1.6 км програвала лідеру 14.8 секунд.

У цей же час Екхофф чисто відстрілялася на стійці. Норвежка вийшла на перше місце після другої стрільби. Перевага над Германн складає 17 секнуд.

На 0 відстрілялася Олена Підгрушна. Після стійки 5-ю вийшла українка на трасу. Відставання від лідера 49.2 секунди.

Тим часом Юлія Джима вийшла на старт.

У Ройселанд якісь проблеми сталися на стрільбищі. У підсумку два штрафних кола для норвежської біатлоністки. Відставання від Германн складає 22.4 секунди.

Один промах допустила Германн на стійці. Вийшла вона явним лідером зі стрільбища, але позаду йдуть Ройселанд та Екхофф, які зможуть перебити її час.

Екхофф чисто відстрілялася, на виході з вогневогу рубежа вона програє 5.3 секунди лідеру, а також дві секунди Марте Олсбю Ройселанд.

Одну хибу допустила Олена Підгрушна на лежці. Відставання від Германн вже 56.8 секунди.

Олена Підгрушна на позначці 1.6км знаходиться на 16-й позиції. Українка програє лідеру 23.4 секунди.

Вже 7 біатлоністок завершили першу стрільбу. Лідирує наразі Деніс Германн з Німеччини.

На старт вийшла Тіріл Екхофф, яка також претендує на високі місця в сьогоднішній гонці.

Олена Підгрушна розпочала свою гонку!

Чиний чемпіон світу, а також лідер загального заліку Марте Олсбю Ройселанд розпочала свою гонку.

Другою серед українок на старт вийде Юлія Джима - у неї 39 номер.

Маркета Давидова розпочала жіночий спринт на чемпіонаті світу!

Першою з українок на спринт вийде Олена Підгрушна - у неї 14 стартовий номер.

Україну в гонці представлять Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко і Дар'я Блашко. 

Після чоловічого спринту Санітра закликав Підручного і Приму рівнятися на Цимбала.

Визначився склад збірної України на цю гонку.

У суботу, 13 лютого, відбудеться жіночий спринт на чемпіонаті світу. Початок гонки о 15:30 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту. Також на нашому сайті пряма трансляція спринту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону

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