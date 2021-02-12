Санітра закликав Підручного і Приму рівнятися на Цимбала

Джерело - suspilne.media.
Попри підсумковий результат спринту на чемпіонаті світу, Дмитро Підручний та АртемПрима відстріляли не так вдало, як би хотілося.
Про це розповів головний тренер збірної України Юрай Санітра.
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"І Дмитру Підручному, і Артемові Примі треба було стріляти, як це робив Богдан Цимбал. Знову ми було хороші на трасі, рухалися майже з лідерами, але на стрільбі не могли впоратися. Відчував, що є тиск у Дмитра та Артема. Але позиція непогана на гонку переслідування", - розповів Санітра.
Нагадаємо, троє українці у ТОП-30 спринту на чемпіонаті світу.