Санітра закликав Підручного і Приму рівнятися на Цимбала

Попри підсумковий результат спринту на чемпіонаті світу, Дмитро Підручний та АртемПрима відстріляли не так вдало, як би хотілося.

Про це розповів головний тренер збірної України Юрай Санітра.

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"І Дмитру Підручному, і Артемові Примі треба було стріляти, як це робив Богдан Цимбал. Знову ми було хороші на трасі, рухалися майже з лідерами, але на стрільбі не могли впоратися. Відчував, що є тиск у Дмитра та Артема. Але позиція непогана на гонку переслідування", - розповів Санітра.