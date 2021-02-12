Збірна України назвала склад на жіночий спринт на чемпіонаті світу

Жіночий спринт на чемпіонаті світу відбудеться в суботу

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився із заявкою команди на жіночу спринтерську гонку на чемпіонаті світу.

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Україну в гонці представлять Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко і Дар'я Блашко.

Відзначимо, що для Дар'ї Блашко це буде перший старт у кар'єрі на чемпіонатах світу.

Поза заявкою на гонку залишилися Віта Семеренко та Анастасія Меркушина.

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.