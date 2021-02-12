 Санітра: Дуже потішив Цимбал | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра: Дуже потішив Цимбал

Сьогодні 19:15 650 0
Юрай Санітра прокоментував гонку Богдана Цимбала
Санітра: Дуже потішив Цимбал
#Цимбал, #Санітра

Джерело - suspilne.medіа.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра оцінив виступ Богдана Цимбала у спринті, відзначивши його роботу на вогневих рубежах.

Про це розповів сам наставник.

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"Дуже потішив Цимбал - я боявся його старту, на тренуваннях він мав проблеми з адаптацією на висоті, погано було з диханням, але він впорався дуже добре. Виняткова стрільба стоячи, потішило мене це також у плані тактики до естафети", - розповів Санітра.

Нагадаємо, троє українці у ТОП-30 спринту на чемпіонаті світу.

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