Санітра: Дуже потішив Цимбал

Головний тренер збірної України Юрай Санітра оцінив виступ Богдана Цимбала у спринті, відзначивши його роботу на вогневих рубежах.

Про це розповів сам наставник.

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"Дуже потішив Цимбал - я боявся його старту, на тренуваннях він мав проблеми з адаптацією на висоті, погано було з диханням, але він впорався дуже добре. Виняткова стрільба стоячи, потішило мене це також у плані тактики до естафети", - розповів Санітра.