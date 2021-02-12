 Цимбал - найкращий за швидкістю стрільби у спринті | Біатлон | Champion.com.ua
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Цимбал - найкращий за швидкістю стрільби у спринті

Сьогодні 17:47 384 0
Троє представників України показали дуже швидку стрільбу у спринті на чемпіонаті світу
Цимбал - найкращий за швидкістю стрільби у спринті
#Цимбал, #Підручний, #Прима

Джерело - suspilne.media.

За підсумками чоловічого спринту на чемпіонаті світу у Поклюці український біатлоніст Богдан Цимбал став найкращим за швидкострільністю стрільби.

Цимбал відстріляв два вогневі рубежі із результатом 47.2 секунди, випередивши француза Емільєна Жаклєна, що фінішував третім у гонці, на 0.7 секунди. А ось Артем Прима та Дмитро Підручний відстріляли за 50.4 і 51.1 секунди відповідно, зробивши, на відміну від Цимбала, 1 та 2 хиби відповідно.

Важливо: Прима у ТОП-20 спринту на чемпіонаті світу

Сам Цимбал не здивований такою швидкострільністю, відзначивши, що і на юнацьких етапах стріляв так швидко.

"Для Поклюки - норма. Коли я бігав тут на юніорському чемпіонаті Європи, стріляв швидко. Сьогодні у своєму режимі відпрацював. Вийшов 0 - чудово. Відіграв там, де можна було", - розповів Цимбал.

Загальна швидкострільність у спринті:

1. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) 47.2
2. Емільєн Жаклєн (Франція, 0+1) 47.9
3. Пеппе Фемлінг (Швеція, 0+1) 49.3
4. Адам Рунналс (Канада, 0+2) 49.4
5. Антон Бабіков (ОБР, 0+1) 49.5
6. Клемен Бауер (Словенія, 1+0) 49.6
7. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0) 50.1
8. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) 50.4
9. Тревор Кірс (Канада, 1+0) 51.0
10. Артем Прима (Україна, 1+0) 51.1
...
58. Антон Дудченко (Україна, 2+1) 1:01.5
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