Цимбал - найкращий за швидкістю стрільби у спринті

Джерело - suspilne.media.
За підсумками чоловічого спринту на чемпіонаті світу у Поклюці український біатлоніст Богдан Цимбал став найкращим за швидкострільністю стрільби.
Цимбал відстріляв два вогневі рубежі із результатом 47.2 секунди, випередивши француза Емільєна Жаклєна, що фінішував третім у гонці, на 0.7 секунди. А ось Артем Прима та Дмитро Підручний відстріляли за 50.4 і 51.1 секунди відповідно, зробивши, на відміну від Цимбала, 1 та 2 хиби відповідно.
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Сам Цимбал не здивований такою швидкострільністю, відзначивши, що і на юнацьких етапах стріляв так швидко.
"Для Поклюки - норма. Коли я бігав тут на юніорському чемпіонаті Європи, стріляв швидко. Сьогодні у своєму режимі відпрацював. Вийшов 0 - чудово. Відіграв там, де можна було", - розповів Цимбал.
Загальна швидкострільність у спринті: