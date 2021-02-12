Цимбал - найкращий за швидкістю стрільби у спринті

Троє представників України показали дуже швидку стрільбу у спринті на чемпіонаті світу

За підсумками чоловічого спринту на чемпіонаті світу у Поклюці український біатлоніст Богдан Цимбал став найкращим за швидкострільністю стрільби.

Цимбал відстріляв два вогневі рубежі із результатом 47.2 секунди, випередивши француза Емільєна Жаклєна, що фінішував третім у гонці, на 0.7 секунди. А ось Артем Прима та Дмитро Підручний відстріляли за 50.4 і 51.1 секунди відповідно, зробивши, на відміну від Цимбала, 1 та 2 хиби відповідно.

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Сам Цимбал не здивований такою швидкострільністю, відзначивши, що і на юнацьких етапах стріляв так швидко.

"Для Поклюки - норма. Коли я бігав тут на юніорському чемпіонаті Європи, стріляв швидко. Сьогодні у своєму режимі відпрацював. Вийшов 0 - чудово. Відіграв там, де можна було", - розповів Цимбал.

Загальна швидкострільність у спринті:

1. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) 47.2

2. Емільєн Жаклєн (Франція, 0+1) 47.9

3. Пеппе Фемлінг (Швеція, 0+1) 49.3

4. Адам Рунналс (Канада, 0+2) 49.4

5. Антон Бабіков (ОБР, 0+1) 49.5

6. Клемен Бауер (Словенія, 1+0) 49.6

7. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0) 50.1

8. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) 50.4

9. Тревор Кірс (Канада, 1+0) 51.0

10. Артем Прима (Україна, 1+0) 51.1

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58. Антон Дудченко (Україна, 2+1) 1:01.5