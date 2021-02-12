Прима у ТОП-20 спринту на чемпіонаті світу

Три українці у ТОП-30

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу у словенській Поклюці відбувся чоловічий спринт.

Збірна України бігла гонку у складі: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Перемогу у гонці здобув швед Мартін Понсіулома, який показав ідеальну стрільбу і пройшов швидше дистанцію за француза Сімона Дестьє, який зайняв друге місце. У трійку також ввійшов ще один представник Франції - Емільєн Жалкєн.

Найкращим з українців став Артем Прима, який з одним промахом на першій стрільбі посів 20 місце.

Чемпіонат світу

Поклюка, Словенія

Спринт, Чоловіки

12 лютого

1. Мартін Понсіулома (Швеція, 0+0) 24:41.1

2. Сімон Дестьє (Франція, 0+0) +11.2

3. Емільєн Жаклєн (Франція, 1+0) +12.9

4. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1) +22.4

5. Йоганнес Бо (Норвегія, 2+0) +22.5

6. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+0) +23.9

...

20. Артем Прима (Україна, 1+0) +1:01.8

23. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:05.0

30. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +1:20.4

78. Антон Дудченко (Україна, 2+1) +2:57.7

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.