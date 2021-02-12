Прима у ТОП-20 спринту на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу у словенській Поклюці відбувся чоловічий спринт.
Збірна України бігла гонку у складі: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
Перемогу у гонці здобув швед Мартін Понсіулома, який показав ідеальну стрільбу і пройшов швидше дистанцію за француза Сімона Дестьє, який зайняв друге місце. У трійку також ввійшов ще один представник Франції - Емільєн Жалкєн.
Найкращим з українців став Артем Прима, який з одним промахом на першій стрільбі посів 20 місце.
Чемпіонат світу
Поклюка, Словенія
Спринт, Чоловіки
12 лютого
1. Мартін Понсіулома (Швеція, 0+0) 24:41.1
2. Сімон Дестьє (Франція, 0+0) +11.2
3. Емільєн Жаклєн (Франція, 1+0) +12.9
4. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1) +22.4
5. Йоганнес Бо (Норвегія, 2+0) +22.5
6. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+0) +23.9
...
20. Артем Прима (Україна, 1+0) +1:01.8
23. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:05.0
30. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +1:20.4
78. Антон Дудченко (Україна, 2+1) +2:57.7
Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.