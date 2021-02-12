ЧС-2021. Чоловіки. Спринт 10 км: Як це було

Текстова трансляція гонки на чемпіонаті світу 2021

Джерело - Чемпіон.

На цьому наша трансляція завершується. Чекаємо вас завтра на жіночому спринті, який розпочнеться о 15:30.

Підсумок чоловічого спринту на чемпіонаті світу:

1. Мартін Понсілуома (0+0) 24:41.

2. Сімон Детьє (0+0) +11.2

3. Емільєн Жаклен (1+0) +12.9

...

20. Артем Прима (1+0) +1:01.8

23. Дмитро Підручний (1+1) +1:05.0

30. Богдан Цимбал (0+0) +1:20.4

78. Антон Дудченко (2+1) +2:57.7

Максим Воробей прийшов 24-м і посунув Цимбала на 30-е місце.

29-а фінішна позиція в Цимбала!

Богдан Цимбал трохи здав позиції. 29-е місце на позначці 9.1км.

Фінішував Артем Прима 20-м! Програв українець Понсілуомі 1 хвилину і 1.8 секунди.

Прима наразі йде 21-м на позначці 9.1км.

Антоне Гігонна посунув трохи Дмитра Підручного на фініші. Зараз лідер збірної України знаходиться на 22-у місці.

Богдан Цимбал на цій же позначці випередив Приму на 1.5 секунди.

На позначці 8.1 км Артем Прима йде 24-м. Відставання від Понсілуоми 1 хвилина.

Богдан Цимбал також відстрілявся на 0! 45 секунд відставання від лідера в українця. Може Цимбал поборотися за ТОП-20, якщо продемонструє хороше останнє коло.

Артем Прима закрив усі мішені на другій стрільбі! Вийшов він з вогневого рубежу з відставанням у 51 секунду.

Вже не буде сьогодні норвежців на подіумі, а от французи можуть забрати собі два призових місця. Нагадаю, що лідирує зараз швед Мартін Понсілуома, другим фінішував Сімон Детьє і трійку замикає Емільєн Жаклен.

Богдан Цимбал чисто відстрілявся на лежці! 28 секунд відставання в Богдана на виході з вогневого рубежа.

Артем Прима тим часом завершив першу стрільбу. Одна хиба від українця.

А Сімон Детьє завершив гонку другим! 11.2 секунди відставання в нього від лідера!

Йоганнес Дале фінішував третім! На 0.1 секунди Дале був швидшим за свого співвітчизника.

Прийшов Латипов на фініш, але програв він на останньому колі і в підсумку розташувався позаду Тар'є Бо.

Дмитро Підручний фінішував уже. Наразі 17 місце у нього, відставання від лідера 1 хвилина і 5 секунд.

Сімон Детьє чисто відстрілявся. 10.7 секунд відставання у нього від Понсілуоми.

Йоганнес Дале допустив один промах на стійці і з відставання у 25.5 секунд піде норвежець на останнє коло.

Артем Прима тим часом розпочав свою гонку. Через дві хвилини стартуватиме і Богдан Цимбал.

Латипов може поборотися за високі місця. Одну хибу він зробив на стійці. 11.8 секунд відставання.

Прийшов на фініш Емільєн Жаклен. Випередив він Бо, але до Понсілуоми не дістався - 13 секунд відставання.

Ще один промах допустив Дмитро Підручний. 16-м він вийшов з вогневого рубежа. Програє українець 55 секунд лідеру.

Йоганнес Бо перебив результат Фійона-Має. З двома промахами лідер загального заліку відстає на 22.5 секунди.

Кантен Фійон-Має прийшов на фініш другим. Його відставання від лідера 23.9 секунди.

Також, Емільєн Жаклен може поборотися за високі місця. Француз схибив на лежці, але у другій стрільбі помилок немає і тепер Жаклен відстає від Понсілуоми на 7 секунд.

Йоганнес Бо чисто відстрілявся на стійці. 25.6 секунд відставання в норвежця.

Антон Дудченко тим часом прийшов на фініш. Майже три хвилини відставання в українця.

Дмитро Підручний схибив на лежці. 27-е місце і відставання в 34.7 секунд.

Самуельссон, який міг боротися за золото допустив промах на другому вогневому рубежі. Після виходу зі стрільбища він відстає від співвітчизника на 16.4 секунди.

Стурла Легрейд також з нулем прийшов на фініш, але поступається він Понсілуомі на 25.7 секунд.

Мартін Понсілуома також завершив свою гонку. Випередив він Гофера. Перевага в шведа 47.6 секунд.

Лукас Гофер вже завершив свою гонку і став першим орієнтиром для усіх інших.

Підручний на позначці 1.4км відстає від Бо на 11.5 секунд.

А у нас стартував Дмитро Підручний!

Йоганнес Бо двічі схибив на першій стрільбі! Норвежець відстає від лідера на 32 секунди.

Ще один промах допустив Антон Дудченко. Його відставання 2 хвилини 14 секунд.

Мартін Понсіулома чисто відстрілявся на другій стрільбі. Наразі він випереджає Стурлу Легрейда на 9 секунд.

Тим часом Йоганнес Бо летить до першої стрільби. На позначці 2.4км норвежець випереджає Себастьяна Самуельссона на 9 секунд.

Лукас Гофер допустив одну хибу на другому вогневому рубежі, що похитне його шанси на медалі.

Антон Дудченко продовжує програвати час на трасі. На позначці 4.7км відставання від лідера вже хвилина і 32 секунди.

Його брат, Тар'є Бо чисто відстрілявся і наразі норвежець відстає від лідера на 2.4 секунди.

У цей же час Йоганнес Бо, один з фаворитів на золото, вийшов на старт.

Антон Дудченко двічі схибив на лежці. Хвилина і 17 секунд відставання в українця.

Тим часом Мартін Понсіулуома чисто відстрілявся і вийшов на перше місце.

На підході до вогневого рубежу Дудченко програвав 21 секунду.

Тим часом Лукас Гофер очолив гонку після першого вогневого рубежу. Відмінна стрільба від італійця.

На наступній позначці Дудченко має відставання 14.2 секунди.

На позначці 1.4км Дудченко посідає 4-е місце. Відставання від шведа Мартіна Понсілуома 7.2 секунди.

Стурла Легрейд вийшов на старт. Зовсім скоро гонку розпочнуть чиний чемпіон світу Олександр Логінов, Тар'є Бо, Кантен Фійон Має, Сімон Едер, Яков Фак та інші.

Антон Дудченко розпочав спринтерську гонку!

Відразу за ним йде Лукас Гофер. А ми чекаємо на Антона Дудченка, який стартуватиме сьомим.

Естонський біатлоніст Калев Ермітс відкриває чоловічий спринт на чемпіонаті світу!

Стартові номера українських біатлоністів:

7. Антон Дудченко

46. Дмитро Підручний

93. Артем Прима

97. Богдан Цимбал

Нагадаємо, Санітра відмовився подавати протест на дії Еберг.

Напередодні IBU оголосив про скасування етапу Кубку світу у Норвегії.

Став відомий склад збірної України.

У п'ятницю, 12 лютого, відбудеться чоловічий спринт на чемпіонаті світу. Початок гонки о 15:30 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту. Також на нашому сайті пряма трансляція спринту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону