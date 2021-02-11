Визначився склад збірної України на чоловічу спринтерську гонку на чемпіонаті світу

Джерело - suspilne.media.
Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на чоловічий спринт на чемпіонаті світу з біатлону.
Про це повідомляє Суспільне.
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Поза заявкою на гонку залишився Артем Тищенко - інші чотири біатлоністи стартуватимуть. Україну у спринті представлятимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
Стартові номери українців:
7. Антон Дудченко
46. Дмитро Підручний
93. Артем Прима
97. Богдан Цимбал
Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.