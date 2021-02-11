Визначився склад збірної України на чоловічу спринтерську гонку на чемпіонаті світу

У п'ятницю, 12 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться чоловічий спринт

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на чоловічий спринт на чемпіонаті світу з біатлону.

Про це повідомляє Суспільне.

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Поза заявкою на гонку залишився Артем Тищенко - інші чотири біатлоністи стартуватимуть. Україну у спринті представлятимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Стартові номери українців:

7. Антон Дудченко

46. Дмитро Підручний

93. Артем Прима

97. Богдан Цимбал

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.