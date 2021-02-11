Санітра відмовився подавати протест на дії Еберг

Збірна України не буде подавати протест на дії шведки Ганни Еберг проти Олени Підгрушної під час останнього кола змішаної естафети.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Після фінішу було дуже багато емоцій, ясно, що у спорті бувають такі ситуації. Та треба реально дивитися на ситуацію на останньому колі. Я декілька разів передивився повтор з телебачення, бачив аналіз в українських ЗМІ. Це просто боротьба на останньому колі: той, хто на крок попереду, може обирати траєкторію траси.

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Думаю, подавати учора протест не було логіки. Треба це зрозуміти як спортивну боротьбу в кінці, прийняти для себе рішення, як чинити наступного разу, коли буде така ситуація. Думаю, Олена правильно була трохи розчарована, але на дискваліфікацію Швеції це не тягнуло.

Підгрушна показала, що на підйомах була сильнішою за Еберг. Той останній довгий підйом, де вона пробувала обійти, треба було активніше йти до Еберг. Можна було б і в контакт йти: з лижами чи палицями - ніхто б нічого не сказав. От там був момент. А потім у цих поворотах, ще й профіль фінішу - там уже складно було боротися і зробити щось краще", - розповів Санітра.